Druží se stále jen dva, ale na chatu do jiného okresu už smíte. Co se nakonec od pondělí může?

Praha Nouzový stav trval nepřetržitě od 5. října loňského roku, za více než šest měsíců už mu řada lidí přivykla jako nové, byť nepohodlné, normě. Od půlnoci z neděle na pondělí ale nouzový stav mizí, a s tím i některá omezení, která vláda nebo hygiena podle pandemického zákona činit nesmí. Lidovky.cz pro osvěžení paměti přinášejí přehled toho, co nově platí.

Volný pohyb

To je oblast, kam dosáhne jenom nouzový stav, takže sešněrování volnosti pohybu končí. Mizí neviditelné bariéry mezi okresy a s nimi i policejní hlídky, lze vyjet do kteréhokoli koutu země. Na výlet nebo na vlastní chatu, případně do apartmá na krátkodobý pronájem, protože restrikce na hotelové služby nadále platí, ubytovat se za účelem rekreace nelze.

Mizí také zákaz nočních procházek, po odbytí půlnoci se dá potulovat i hluboko po půlnoci nebo vítat kuropění.

Tam, kde není možné udržet si od ostatních lidí aspoň dva metry, musí nos s ústy překrývat alespoň chirurgická rouška.

Setkávání

Podle původních plánů se měl limit na velikost hloučků, co se smí potkat, zvednout na dvacet venku a deset uvnitř. Z venkovní úlevy se radovali hlavně amatérští sportovci, z té vnitřní se předem rosila čela epidemiologů, protože se báli, že to Češi vezmou jako pokyn k domácím večírkům, i když pořád platí, že když se druží nečlenové domácnosti, musejí mít na nose a puse masku.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v sobotu zařadil zpátečku a vydal mimořádné nařízení, které skupiny znovu srazilo na nejvýše dvoučlenné, venku i vevnitř. Nařízení platí, vláda ho musí během pondělí potvrdit, má-li platit i nadále.



Kontroverzi vyvolalo nejen to, že natěšená očekávání nejen, ale zvláště sportovního druhu, utnul ministrův výnos v rozpuku, čímž rozmetal zdání předvídatelnosti, problematické bylo taky Arenbergerovo sdělení, že vláda počítá s tím, že toho omezení zruší soud. To vyvznělo tak, že kabinet chce vědomě schválit restrikci, o níž ví nebo tuší, že na ni nemá zákonné oprávnění.

Ministr svá slova později mírnil s tím, že sice nejde počty omezit dle zákona pandemického, ale podle jiných ano, na mysli měl patrně zákon o ochraně veřejného zdraví.

Obchody a služby

Množina otevřených krámů se o něco rozšířila, k těm již povoleným se přidávají papírnictví, dětská obuv a oblečení, také čistírny, prádelny, zámečnictví a prodej náhradních dílů pro auta a stroje. A všichni dohromady smějí mít otevřeno o hodinu déle než doposud, takže do 22.00.

Výjimky se dostalo také farmářským trhům, kde se mohou nabízet potraviny, jídlo a pití, ale bez konzumace na místě. Mezi stánky jsou povinné dvoumetrové odstupy, u každého dezinfekce, v prostoru trhu se nesmí těsnat více než jeden člověk na 15 metrů čtverečních, nikde nesmí být stolky a židle, aby to zákazníky nelákalo sundat roušku a konzumovat.

Ve stejném režimu jako obchody otevírají rovněž knihovny, smějí vpustit klienty, když jich nebude uvnitř víc než jeden na každých patnáct čtverečních metrů, se snadno dosažitelnou dezinfekcí, regulovanými frontami. Tato výjimka vyvolala nespokojenost u knihkupců, protože zákazníci u nich dělají totéž, co v knihovně, jen placení při odchodu je odlišuje.

V obchodech se musí nosit i nadále respirátor, nanorouška nebo jiný ochranný prostředek, který má účinnost aspoň 94 procent. Látková nebo papírová rouška tudíž nestačí, totéž se týká hromadné dopravy.

Volnočasová zábava

Otevírají se venkovní areály různých druhů zahrad, ať už zoologických, botanických nebo dendrologických, ale s tím mantinelem, že se nesmí naplnit více než dvacet procent jejich celkové kapacity. Vnitřní pavilony zůstávají zavřené, stejně jako ostatní kulturní či volnočasové vyžití, které se odehrává za zdmi, od galerií a divadel až po kina a kasina.

Sportovat se smí nadále jen venku, v počtu nejvýše dvou lidí, přímo u výkonu nemusí být dýchadla zakrytá.

Školy

Na prezenční výuku se vrací předškoláci a zvláštní školy, první stupeň bude po týdnu rotovat, podmínkou účasti je negativní test. Ostatním zůstává škola v distančním režimu. Neplatí to pro Děčínsko, kde kvůli odchytu brazilské mutace s návratem dětí ještě aspoň týden počkají.