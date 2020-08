Fotograf Štreit: Vietnamci jsou v Česku spokojení, starší generace ale naříká, že je u nás zima

19. srpna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Oblíbil si fotodokumentování života menšin, a tak se po Romech, Ukrajincích či Mongolech rozhodl proniknout i do soukromí Vietnamců. Nezastavil se jen u pokladen, ale pokračoval do obýváků a pokojíčků, účastnil se rodinných oslav, svateb i pohřbů. Jak žijí Vietnamci poté, co se v Česku zavřou dveře večerek, restaurací či tržnic? Právě to přiblíží fotograf Jindřich Štreit na výstavě Vietnam Stories, jež vznikla ve spolupráci s Charitou ČR.

Za cíl si dal zachytit kulturní zvyklosti, tradice a proměny Vietnamců po příchodu do Česka. Od září budou jeho snímky k vidění i v Praze.

Lidovky.cz: Za vietnamskou komunitou jste jezdil skoro dva roky. Jak se vám podařilo se mezi Vietnamce dostat? Mám osobní zkušenost z tržnic v pohraničí, že ne všichni chtějí spolupracovat.

Náš student Hiep z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě je Vietnamec, a když jsem mu volal, zda by mi pomohl s kontakty, byl velmi ochotný. Dokázal mě k lidem uvést, dohodl mi setkání. Třeba mi řekl, ať jedu 5. února do Mohelnice na slavnost vietnamského Nového roku. Bylo ale neuvěřitelné – a to z českého fotografování vůbec neznám –, že když jsem do komunity přišel, přičemž jsme se vzájemně neznali, nikdo se mě nezeptal, proč a nač to fotografuji. Nikdo neřekl: Nechci, abyste mě fotil. Nikdo se nestylizoval. Po této stránce byli Vietnamci úžasní. Platí ale, že vše, co nafotografujete, je subjektivní pohled na život, v tomto případě můj pohled na komunitu.