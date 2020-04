Francie žádá Česko o pomoc. Brněnská fakultní nemocnice přijme šest tamních pacientů

Praha Fakultní nemocnice Brno v pondělí přijme šest nemocných s koronavirem z Francie. Novinářům to v neděli řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru s Českou televizí (ČT). Francie požádala o pomoc a česká vláda vyhověla, uvedl. Francie má nyní s umísťováním nakažených do nemocnic problémy, některé její pacienty převzalo například Německo.

Přijetí pacientů potvrdil i mluvčí brněnské Fakultní nemocnice.

O věci jednal Babiš s francouzským velvyslancem v Česku. „Celkově jsme nabídli 12 míst, respektive 14, ještě další nemocnice se nějak přidaly, protože my samozřejmě máme dostatečnou kapacitu,“ uvedl.

Premiér upozornil, že Česko v koronavirové epidemii už pomohlo i jiným zemím Evropské unie. „Po tom, co jsme pomohli Slovinsku, Španělsku a Itálii, tak projevujeme solidaritu v rámci Evropské unie,“ řekl.

Pomoc Španělsku a Itálii, které jsou z evropských zemí koronavirem zasaženy nejvíce, zahájilo Česko před týdnem v sobotu. Posílá 20 000 ochranných obleků z policejních skladů v Opočínku u Pardubic. Dodávka je rozdělena napůl, každá země dostane 10 000 kusů jednorázových ochranných obleků, které Česko obdrželo z Číny.

Česko poslalo do Itálie také vzorky masek, které navrhlo a vyrábí České vysoké učení technické s pomocí 3D tisku. Zásilku do Itálie odvezl kamion, letadlem do Španělska se vezlo také 90 polomasek české firmy Nanologix.

Ve francouzských nemocnicích a domovech s pečovatelskou službou nemoci Covid-19, kterou způsobuje koronavirus, podlehlo od 1. března 7560 lidí. Na jednotkách intenzivní péče se ve francouzských zdravotnických zařízeních léčí 6838 pacientů, uvedla v sobotu večer agentura Reuters s odvoláním na francouzské úřady.

Itálie hlásí víc než 15 000 zemřelých na nemoc Covid-19 a přes 124 000 nakažených. Španělsko zaznamenalo přes 12 000 úmrtí a víc než 130 000 nakažených.