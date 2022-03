Dnes by Češi řekli radaru v Brdech ‚ano‘, míní generál Pavel. Proti taktickým jaderným zbraním není obrany

Lidovky.cz: Historie sice nezná kdyby, přesto se v souvislosti s děním na Ukrajině jedna taková otázka vkrádá. Kdyby se dnes jednalo o umístění amerického radaru v Brdech jako před patnácti lety, myslíte si, že by na něj Češi kývli?

Ruská pátá kolona u nás sice od té doby zesílila, zároveň je ale více informovaná ta část společnosti, která se před lety o tuto otázku vůbec nezajímala. Předpokládám, že kdybychom dnes byli postavení před stejné rozhodnutí, tak by se veřejnost – byť možná ne s velkou převahou – vyslovila pro umístění radaru. Každý z nás nakonec potřebuje k životu určité jistoty. Jednou z těch základních je pocit bezpečí. Těžko může být dnes hmatatelnější hrozba, než jakou představuje Rusko. Lidé by určitě volili variantu, která jim do života přinese trochu jistoty.