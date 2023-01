„Pavel na Hrad.“ Na Staroměstské náměstí jej přišly podpořit tisíce lidí

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Podle reportéra MF DNES na místě je v 17 hodin náměstí zhruba z poloviny plné. Řada lidí si přinesla vlajky České republiky, NATO či Ukrajiny. Část lidí přišla ve flanelové košili, která se stala poznávacím znakem Pavla, jiní lidé si vzali kostkované košile.

„Pavel na Hrad, Pavel na Hrad,“ začali lidé skandovat poté, co generál ve výslužbě vystoupil spolu se svou manželkou Evou na podiu. Ti dav na začátek akce pozdravili. Pavel zdůraznil, že si na sebe tentokrát vzal bundu. „I starého psa naučíš novým kouskům,“ vtipkoval.

Svou podporu přišli vyjádřit neúspěšní kandidáti z prvního kola Danuše Nerudová, Marek Hilšer a Pavel Fischer. Bývalá rektorka Mendelovy univerzity lidi vyzvala, aby přišli k volbám. Podobně se vyjádřil i senátor Fischer. „Já volím Petra Pavla,“ řekl před davem. Jeho kolega z horní komory Parlamentu Hilšer označil možnou výhru Babiše za „katastrofu“. „Máme na výběr mezi politikou lži a nenávisti a politikou, která je normální, slušná, kterou si všichni v této zemi zasloužíme,“ uvedl.

Před lidmi promluvil i herec a scénárista Zdeněk Svěrák. Vzpomenul historické události, které se na Staroměstském náměstí odehrály. „Až se na Hradě vyvětrá a jeho chodbami poprvé projde náš nový prezident, ať je to prosím prezident - strážce hodnot Jana Husa. Hoďte tam Petra i Pavla, jsou na stejném lístku,“ zavtipkoval na závěr svého projevu.

Z veřejně známých osobností promluvil třeba i herec Jiří Mádl či herečka Barbora Poláková, která přednesla báseň. Mádl řekl, že když člověk někoho veřejně podpoří, přirozeně trochu trne, jestli se kampaň v záchvatu zoufalosti nezvrtne v něco, za co by se člověk postavit nechtěl. „Chtěl bych proto poděkovat generálovi a jeho profesionálnímu týmu, že se nenechal strhnout a že jsme my, jeho podporovatelé, ani na chvíli nezalitovali. Naopak myslím, že naše nadšení rostlo,“ řekl.

Kampaň podle něj byla slušná a bez fňukání. Svůj hlas prý odevzdá v největším přesvědčením, jaké kdy cítil. „Chtěl bych ze srdce poděkovat za tuto kultivaci veřejného prostoru,“ dodal.

Na Staroměstském náměstí vystoupil i současný nejprodávanější český spisovatel Patrik Hartl. „Nikdy jsem se politicky neangažoval, ale věřím, že Petr Pavel českou politiku změní. Vymete z Hradu zášť a vymění ji za respekt,“ řekl.

V Praze, ale ne jen pro Pražany

Pavel na akci dopoledne pozval ve videu, které umístil na své sociální sítě. „Předevčírem jsem kvůli viróze ztratil hlas a pevně doufám, že to byl ten jediný, který jsem v těchto volbách ztratil. A pokud si to myslíte také, přijďte mě dnes podpořit v 17:00 na Staroměstské náměstí, protože pravda znovu zvítězí,“ řekl. Poukázal tak na nemoc, které v posledních dnech čelil.

„Je to v Praze, ale není to jen pro Pražany,“ řekl zase o akci ve středu odpoledne na tiskové konferenci s tím, že zváni jsou lidé z celé republiky.

Jeho tým příznivce vyzval, aby vzhledem k velkému množství očekávaných účastníků využili k příchodu jiné ulice než Železnou, Melantrichovu a Celetnou, ve kterých může docházet k nebezpečnému zacpání.

„Pokud by k tomu došlo, akce bude z bezpečnostních důvodů ihned ukončena. Buďte tedy opatrní, hlavně v klidu,“ uvedli.

Druhé kolo prezidentských voleb proběhne v pátek 27. a v sobotu 28. ledna. Pavel se v něm střetne s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem.