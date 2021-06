Michal Hašek z ČSSD složil advokátní zkoušky. Dříve čelil pochybnostem, zda si titul JUDr. zaslouží

Praha Někdejší jihomoravský hejtman a současný náměstek ministra vnitra Michal Hašek (ČSSD) složil advokátní zkoušky. Na facebooku zveřejnil fotografii osvědčení od České advokátní komory. Seznam Zprávám Hašek řekl, že to pro něj byla největší profesní výzva a bere to také jako jasnou odpověď všem, kteří zpochybňovali jeho právnickou erudici. Hašek v minulosti čelil pochybnostem, zda si svůj akademický titul JUDr. zaslouží.

Hašek získal titul JUDr. v roce 2010, když rigorózní řízení absolvoval na fakultě v šestitisícovém slovenském městě Sládkovičovo. Podle Lidových novin fakultu čeští akademici opakovaně kritizovali za údajně nestandardní pravidla studia. Hašek poté oznámil, že si nechá svou rigorózní práci prověřit na dvou právnických fakultách v Praze a v Brně. V říjnu 2013 deníku MfD řekl: „Vše podstatné jsem ke své rigorózní práci řekl.“



Spekulace o regulérnosti zkoušky podle Seznam Zpráv vzbuzovala i skutečnost, že fakultu, na které tehdy Hašek studoval, vedl slovenský politik Mojmír Mamojka (SMER), tedy poslanec spřátelené strany. Mamojka byl rovněž konzultantem Haškovy práce. V té době se v ní jako jedna z hlavních tváří ČSSD věnoval zemědělským, bytovým a jiným družstvům. Hašek se bránil, že nechtěl skládat zkoušky na brněnské právnické fakultě, aby se vyhnul podezření z nadržování, protože byl v té době členem správní rady brněnské univerzity. Jako běžný student tam získal magisterský titul.



Podle informací na Haškově facebooku složil advokátní zkoušky v úterý. Pětačtyřicetiletý politik všem kolegyním a kolegům, kteří také uspěli, pogratuloval a v narážce na svůj věk zmínil, že skupině kazil věkový průměr.



Hašek se v posledních měsících vrací do aktivní politiky. Letos v dubnu se stal náměstkem ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). V minulosti byl osm let jihomoravským hejtmanem a vedl Asociaci krajů ČR. Byl také poslancem, poradcem prezidenta Miloše Zemana, poradcem ministra vnitra Hamáčka a ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). Během let v politice si vybudoval v sociální demokracii silnou pozici. Po volbách v roce 2013 jí ale otřásl takzvaný lánský puč, schůzka části vedení ČSSD s prezidentem Zemanem, po které se předsednictvo strany pokusilo odstavit předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku od vyjednávání o vládě.