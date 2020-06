Hasiči zasahovali na Ústecku, voda zaplavila některá místa i stavebniny. Pohotovost trvá i na Hané

Ústí nad Labem Hasiči v sobotu kvůli prudkému dešti čerpali vodu na několika místech v Ústeckém kraji. V Ústí nad Labem byla zatopená silnice v Drážďanské ulici pod viaduktem a na křižovatce v Opletalově ulici. V Povrlech na Ústecku vnikla voda do stavebnin. V Litoměřicích v Mrázově ulici spadl strom na auto. Na twitterovém účtu o tom informoval mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Podle meteorologů by se na území regionu mělo postupně vyjasňovat. Další přeháňky a lokální bouřky předpovídají na neděli.



Hladina řeky Hané ve Vrchoslavicích na Prostějovsku klesla v sobotu odpoledne na první stupeň povodňové aktivity značící bdělost. V sobotu dopoledne přitom na ní krátce platil i třetí povodňový stupeň znamenající ohrožení. První stupeň povodňové aktivity zůstává v Olomouckém kraji v platnosti také na říčce Romži v Polkovicích na Přerovsku, potoce Brodečce v Otaslavicích na Prostějovsku. Vyplývá to z údajů Povodí Moravy a Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) k sobotním 19:30.

Také na Romži a Brodečce platil v noci na sobotu několik hodin i třetí povodňový stupeň. Postupně však jejich hladiny s mírnými výkyvy klesají. První stupeň povodňové aktivity evidovali v sobotu vodohospodáři a hydrologové i na řece Hloučele pod vodní nádrží Plumlov na Prostějovsku. Odpoledne se však dostala pod spodní hranici stanoveného limitu.

Rozbouřené řeky zaplavily i Olomoucký kraj

Hladiny vodních toků v regionu zvedly páteční bouřky. Hasiči v Olomouckém kraji po nich čerpali vodu ze sklepů domů. Zaměstnalo je také odstraňování popadaných stromů a čištění ucpané kanalizace a propustků. V souvislosti se silnými bouřkami zaznamenali v regionu od pátečního odpoledne zhruba 40 výjezdů, řekla v sobotu mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Největší problémy podle ní byly na Prostějovsku a Olomoucku. „Kromě popadaných stromů a čerpání vody ze sklepů, které asi na třech místech končilo až v sobotu ráno, jsme řešili i vodu u trafostanice v Droždíně (místní část Olomouce). Hrozilo její zaplavení, situaci jsme provizorně vyřešili,“ uvedla mluvčí. Od naplavenin v sobotu hasiči čistili Hloučelu v Prostějově.

Část Olomouckého kraje by měly bouřky, které může doprovázet přívalový déšť, silný vítr a krupobití, znovu zasáhnout v neděli. Vyplývá to z výstrahy ČHMÚ, která platí od nedělního poledne do půlnoci. Podle meteorologů kvůli bouřkám hrozí rozvodnění především menších toků, voda také může podemlít silnice a silný vítr zase vyvracet stromy.