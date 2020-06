Policie našla tělo seniorky, která byla pohřešovaná od záplav. Dohromady si vyžádaly nejméně devět obětí

Letošní záplavy jsou nejtragičtější za sedm let 50 mrtvých - červenec 1997 - Nejtragičtější záplavy 20. století rychle postihly třetinu ČR, nejvíce Moravu a východní Čechy. Zaplaveno bylo 536 měst a obcí v 34 okresech, zemřelo 50 lidí. Celkové škody přesáhly 63 miliard korun. 17 mrtvých - srpen 2002 - Nejrozsáhlejší záplavy za poslední stovky let postihly více než třetinu České republiky, nejvíce utrpěly jižní, střední a severní Čechy. O život přišlo 17 lidí, škody byly vyčísleny na 73,1 miliardy korun. 15 mrtvých - červen 2009 - Vytrvalé a vydatné deště způsobily povodně nejprve v Olomouckém, Moravskoslezském a Jihočeském kraji. Velká voda ale až do začátku července postupně způsobila velké škody i na Vysočině, ve Zlínském, Ústeckém a Libereckém kraji. Zemřelo 15 lidí, devět z nich na Novojičínsku, povodně způsobily škody za více než 8,5 miliardy korun. 15 mrtvých - červen 2013 - Záplavy po vytrvalých deštích zasáhly zejména Jihočeský, Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Středočeský kraj a Prahu. V souvislosti s velkou vodou zemřelo 15 lidí, škody dosáhly 15 miliard korun. Devět mrtvých - březen 2006 - Tající sníh a intenzivní deště rozvodnily řeky, nejvíce stoupla hladina na Dyji, Moravě, Labi a Ohři. Postiženy byly téměř všechny kraje, zemřelo devět lidí, včetně dvou dětí (pětiletého a šestiletého chlapce). Většina z obětí utonula v rozvodněných tocích. Celkové škody byly vyčísleny téměř na šest miliard korun. Nejméně devět mrtvých - červen 2020 - Vytrvalé deště provázené někde bouřkami vyvolaly lokální povodně na řadě míst ČR, postižené byly Olomoucký, Pardubický nebo Zlínský kraj. Už v neděli 7. června zemřela v Šumvaldu na Olomoucku žena, další se od té doby pohřešovala a její tělo bylo zřejmě nalezeno až ve středu. O týden později našli po bouřce v kaluži vody v Kojicích na Pardubicku utonulého muže. V sobotu zemřel v rozvodněné řece Osoblaha na Bruntálsku muž, ženské tělo, jež svědci ve vodě také zahlédli, se zatím nenašlo. V neděli zemřela dívka, když se s ní převrátil na rozvodněné Morávce na Frýdecko-Místecku nafukovací člun, také o víkendu pak v rozvodněném potoce v Lopeníku na Uherskohradišťsku utonul starší muž. Při sjíždění Vsetínské Bečvy se v pondělí pod splavem v Hovězí na Vsetínsku převrhla kanoe se dvěma muži, jeden zemřel v pondělí, druhý o den později. V noci na úterý zemřel další vodák, který se v pátek topil ve Velké nad Veličkou na Hodonínsku. Sedm mrtvých - srpen 2010 - Po vydatných deštích zasáhly povodně sever Čech, zejména Liberecko a Děčínsko. Zahynulo sedm lidí, škody přesáhly deset miliard korun Šest mrtvých - červenec 1998 - Mohutné přívalové deště způsobily záplavy v okresech Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Zaplaveny byly tři desítky obcí, zemřelo šest lidí. Šest mrtvých - květen až červen 2010 - ČR postihly ve dvou vlnách záplavy, první přišla vlivem silných dešťů v polovině května, další pak začátkem června. Nejvíce byla postižena Morava a severní Čechy. Záplavy si vyžádaly šest životů, škody byly zhruba pět miliard korun.