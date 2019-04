Havlův pomník na letišti půjde k zemi. Kvůli bezpečnostním rizikům i velikosti ho nahradí nová instalace

Praha Stávající pomník Václava Havla Forum Havlum od výtvarníka Bořka Šípka na ruzyňském letišti nahradí nová, průhledná instalace, zabírá totiž dvě patra a neodpovídá bezpečnostním standardům. Knihovna Václava Havla před několika dny oznámila jméno vítězného architekta a letiště ve čtvrtek vypsalo veřejnou zakázku na demolici stávající struktury.

Už téměř sedm let svítí nad vchodem do největšího českého letiště název Václav Havel Airport Prague. Při příležitosti přejmenování ruzyňského aerodromu vznikl i pomník Forum Havlum, jenž odkazuje na prvního české prezidenta, který se stal symbolem sametové revoluce.

Forum Havlum v současné podobě připomíná jakousi věž, do které mohou návštěvníci vcházet jednotlivě přes balkóny a číst si promítané citáty prvního českého prezidenta v češtině a angličtině.



Nyní se stávající instalace bude bourat, jelikož už nesplňuje bezpečnostní podmínky a nahradí ji nové průhledné dílo, které odpovídá provozním standardům.

Stávající pomník Forum Havlum od Bořka Šípka.

„Letiště Václava Havla Praha prochází významným rozvojem a zaznamenává rekordní nárůst počtu cestujících. To klade neustále větší nároky na efektivní využití vnitřních prostor terminálu a stávající instalace Forum Havlum na dvou podlažích znamená poměrně významné prostorové omezení tohoto rozvoje,“ říká pro server Lidovky.cz tiskový mluvčí největšího českého letiště Roman Pacvoň. „Stávající instalace již zcela nezohledňuje aktuální provozní a bezpečnostní standardy, které jsou nyní vyšší než před několika lety, proto bylo nutné hledat cestu k novému originálnímu řešení připomínky Václava Havla,“ pokračuje Pacvoň.

Podle výkonného ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského jde čistě o rozhodnutí letiště, k němuž dochází z provozních a bezpečnostních důvodů. „Instalace je umístěna ve dvou patrech a je to velmi složitý objekt, který není možné monitorovat z bezpečnostních hledisek ve smyslu toho, jestli se tam něco dovnitř ukládá nebo kdo se tam pohybuje,“ vysvětluje. „Důvody chápeme, ale nejsou to důvody, s kterými máme něco společného nebo o kterých jsme rozhodovali,“ dodává.

Autorem stávající instalace Forum Havlum, která prochází od přízemí do prvního patra Terminálu 2, je výtvarník a architekt Bořek Šípek. „Bude to velká škoda, jestli se to stane,“ říká výtvarníkův syn Dalibor, který se o vypsaní zakázky na demolici stávajícího pomníku Václava Havla dozvěděl až od serveru Lidovky.cz. „Nic o tom nevím, slyším to poprvé a nehodlám to nijak řešit,“ dodal.



Knihovna Václava Havla společně s českým mezinárodní letištěm se již v průběhu loňského roku dohodla na vypsání výběrového řízení na novou instalaci uměleckého díla připomínajícího Václava Havla. Jednokolové výběrové řízení bylo vyhlášeno 16.listopadu 2018. „Výběrové řízení jsme pořádali v minulých měsících a 4.dubna jsme na našich webových stránkách zveřejnili zprávu s výsledky,“ říká Žantovský. Řízení vyhrál architekt Petr Franta, jehož instalace je průhledná, tudíž lehce monitorovatelná a nese název Letem světem s Václavem Havlem.

„V současné době detailně analyzujeme technické a provozní aspekty realizace vítězného konceptu. Po jejich posouzení a po schválení detailního projektového plánu v příštích několika měsících, společně s Knihovnou Václava Havla a vítězi soutěže, představíme přesnou podobu a i časový plán stavby nové instalace,“ nastiňuje další postup Jakub Puchalský, výkonný ředitel korporátní a marketingové komunikace Letiště Václava Havla Praha.



Nová instalace v roce 2020

K stržení stávající instalace dojde až poté, co vznikne přesný plán na stavbu nového díla. „Nové dílo by se mohlo objevit ve veřejné části odletové haly Terminálu 2 předběžně v průběhu roku 2020,“ informoval mluvčí ruzyňského letiště. Na rozdíl od stávajícího pomníku obsadí pomník od Petra Franty pouze jedno podlaží.



Největší české letiště se oficiálně přejmenovalo 5. října 2012, od tohoto dne cestující nepřilétali na Letiště Ruzyně, nýbrž na Letiště Václava Havla Praha. S nápadem přišel v prosinci 2011 krátce po smrti prezidenta Václava Havla režisér Fero Fenič, jehož rozhodnutí letiště zaskočilo.

„Jsem velmi překvapen, že s velkou pozorností se Forum Havlum otevíralo a v tichosti se stavba likviduje bez nějakého vysvětlení,“ říká režisér Fero Fenič, který inicioval přejmenování ruzyňského letiště na Letiště Václava Havla Praha.



Fenič tehdy mimo jiné založil internetovou petici na podporu přejmenování ruzyňské aerodromu. Pod petici se podepsalo přes osmdesát tisíc signatářů a ještě před necelými dvěma měsíci visela na internetu. Na konci února se zakladatel petice rozhodl internetovou stránku smazat, jelikož signatáři začali mít kvůli vlastnímu veřejnému podpisu na podporu Havlova odkazu údajně problémy v práci.