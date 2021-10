Hayato ‚překroužkoval‘ Tomia. Staršího z bratrů dostaly do sněmovny preferenční hlasy

K mladšímu Tomiovi, lídru populistické a protimigrační SPD, se nově připojil překladatel Hayato, který kandidoval za lidovce v koalici Spolu. V hlavním městě ho do Parlamentu dostalo kroužkování, od voličů obdržel celkově přes 24 tisíc preferenčních hlasů. Jeho bratr Tomio v Moravskoslezském kraji dostal o sedm tisíc méně.



Hayato mladšího příbuzného kritizuje. Počátkem září mu na twitteru zanechal varování: „Tomio má nyní hrozný strach, že mě lidé v Praze při volbách vykroužkují do Sněmovny. Byl by to začátek konce celého jeho politického podnikání,“ napsal čtyřiapadesátiletý překladatel.

Na první část z jeho statusu tak již došlo, Hayato se skutečně díky kroužkům do sněmovny dostal. Splní i svůj slib? Jisté je, že se oba bratři v politice hodně liší. Starší z nich Tomiovi vyčítá, že svou strategii v čele SPD opírá o nepravdy a manipulace. Lídr protimigrantského hnutí namítá, že ho bratr pomlouvá.