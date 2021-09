Hlava univerzity není vládce typu Karla IV., má nechat mluvit spíš odborníky, míní kandidát na rektora UK Stehlík

Lidovky.cz: Univerzita Karlova (UK) je vlivný hráč ve veřejném prostoru. Do jaké míry by měla být politická či politicky angažovaná?

UK musí být nepolitická, ale to neznamená apolitická. Politika by neměla mít vliv dovnitř univerzity, aby ovlivňovala naše názory, svobodné bádání a směr, kterým se univerzita ubírá. Statut naší univerzity však hovoří o určitých základních demokratických a humanitních ideálech, stejně jako o rovném přístupu ke vzdělávání. O to vše by se univerzita měla starat. Pokud hájí tyto základní hodnoty, není apolitická. Jako příklad uvedu třeba možné extremistické názory v naší společnosti, kdy bychom se měli ohradit a jasně říct, že tohle je hranice nebezpečná pro demokratický systém, pro rovnost přístupu ke vzdělání a podobně. Takže nepolitičnost je něco jiného než apolitičnost.