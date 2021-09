Zajeté ‚koleje’, či radikální změna. Nový rektor Univerzity Karlovy může vybočit z řady

Zimovi, který se coby lékař specializuje na nefrologii a biochemii a UK vede od února 2014, vyprší mandát na konci ledna 2022. Dle zdrojů serveru Lidovky.cz je Králíčková na univerzitě vnímána jako pokračovatelka politiky současného rektora, ostatně je členkou jeho kolegia. Oproti tomu Stehlík je v akademickém prostředí vnímán jako ten, kdo by mohl otřást osm let trvajícími zvyklostmi.

Králíčkovou, profesorku histologie a embryologie, nominovala do voleb šestice fakult – Lékařská fakulta v Plzni, Fakulta sociálních věd, Právnická fakulta, Fakulta humanitních studií, 3. lékařská fakulta a Pedagogická fakulta. Poslední zmíněná navrhla i druhého z kandidátů, profesora historie Stehlíka, který má nominaci i od „svojí“ Filozofické fakulty.

Nového rektora zvolí Akademický senát, ten se skládá ze 36 pracovníků univerzity a 34 současných studentů. Nezíská-li kandidát nadpoloviční počet hlasů, uskuteční se druhé kolo, do nějž se mohou přihlásit i další zájemci. Termín tajné volby je stanoven na 22. října.

Milena Králíčková

V případě svého úspěchu ve volbě by se Králíčková stala první ženou, která by v takřka 700 let trvající existenci UK stanula v jejím čele. „Být ženou není handicap. Díky svým zahraničním pobytům znám i situaci v zámoří, například na Harvard University už v 90. letech žádné dělení na ženu či muže v laboratoři nehrálo roli. Tam šlo o vynikající výsledky, ne o to, zda jste žena, nebo muž. Věřím, že Akademický senát vybere nejlepšího kandidáta a nebude klást důraz na pohlaví,“ řekla kandidátka v nedávném rozhovoru pro Lidovky.cz.

V něm mimo jiné zmínila, že kauza někdejšího poslance za TOP 09 Dominika Feriho, kterého několik žen obvinilo ze sexuálního násilí, vyjevila potřebu zřídit na UK nadfakultního ombudsmana. Má to i ve svém volebním programu.

Speciální prorektor

Stehlíkův volební triumf by znamenal narušení řady rektorů vzešlých z přírodovědných oborů. Do funkce by se dostal profesor společenských věd. Stehlík se specializuje na moderní české a slovenské dějiny. V rozhovoru pro Lidovky.cz zkraje září uvedl, že silně vnímá fakt, že UK je se svými pěti medicínskými fakultami, které hojně spolupracují s odbornou praxí, vlivným hráčem na poli medicíny a biomedicíny. Proto pléduje za vznik speciálního postu.

Historik Michal Stehlík

„Máme tu záležitost fakultních nemocnic, záležitost grantové agentury ministerstva zdravotnictví, samotného ministerstva zdravotnictví a dalších oblastí. Tato oblast univerzity je životně navázána na externí svět. Proto by pro komunikaci navenek měla mít speciálního prorektora, bude-li rektor pocházet z humanitních věd,“ řekl Stehlík serveru Lidovky.cz.

Podle něj univerzita nevyužívá naplno svůj potenciál v popularizační činnosti. „Mou ideou je posílení univerzitního centra popularizace, která je důležitá, aby měla univerzita významné jméno ve veřejném prostoru. Základem je však stále špičková věda a výuka, až následně navazuje veřejná role,“ uvedl v rozhovoru.