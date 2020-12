Praha Epidemiolog Roman Chlíbek v rozhovoru pro server Lidovky.cz radí, jak se letos během vánočních návštěv chovat. Na stole by neměla chybět dezinfekce a polibky by letos raději vyměnil za „bezpečnější“ podání ruky. „O letošních svátcích je potřeba si skutečně hlídat svou sklenici a s nikým ji nesdílet,“ říká šéf epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví.

Lidovky.cz: Blíží se Vánoce, jak by je Češi měli letos strávit?

Určitě v podobném duchu, jak jsou zvyklí, letos ale musejí dbát na zvláštní opatření. Mezi ně patří předcházet shlukování lidí, to stále platí. O letošních svátcích by Češi neměli vyhledávat velká shromáždění. Na adventních trzích je třeba dodržovat rozestupy a ve frontách nebýt v blízkosti jiných lidí.