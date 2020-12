Korona-stres a lockdown-stres se potkaly v nejdepresivnějším období. Psycholožka radí, jak prožít klidné Vánoce

Praha V Česku nás čekají první „covidové“ Vánoce. Období před svátky, které je spojené s nakupováním dárků, představuje pro mnohé stres každý rok, ale letos se k němu připojil ještě koronavirus. Duševní zdraví mnohých lidí tak nyní dostává zabrat. „Hezké Vánoce se dají prožít i s menší mírou nasazení. Nemusíme napéct patnáct druhů cukroví, ale třeba jen tři,“ říká pro Lidovky.cz psycholožka Pavla Koucká.

Lidovky.cz: Vánoce jsou v dnešní době spojené spíše se stresem. Převýší ho letos úzkosti z koronaviru?

Vánoce mohou být jedním z prožívaných stresorů, který se připočítá k těm dalším. Každý člověk má určitou kapacitu, kolik toho zvládne unést. Když už má jeden stres a přidávají se k němu další, schopnost unášet tu tíhu se zmenšuje. Letos se k Vánocům připojil covid-19, takže můžeme očekávat, že psychické potíže budou trápit více lidí než v předchozích letech.

Lidovky.cz: Nebylo by v takovém případě lepší přípravu na Vánoce vyřadit, nebo alespoň výrazně omezit?

Abychom Vánoce neřešili, se snadno řekne, ale hůř provede. Máme tu sociální tlaky, a navíc by řadě lidí jejich vánoční zvyky prostě chyběly. I tak budou letošní svátky pro mnohé smutnější a chudší. Nemyslím jen materiálně, omezí se i setkávání a kulturní a společenské akce. Tohle všechno atmosféru Vánoc dokresluje. Dělá to svátky hektičtější, ale pro většinu lidí i hezčí.

Lidovky.cz: Pokud někteří o Vánoce nechtějí přijít, co mohou udělat, aby je nepohltil stres z příprav?

Hezké Vánoce se dají prožít i s menší mírou nasazení. Nemusíme napéct patnáct druhů cukroví, ale třeba jen tři, místo pěti dárků pro každého člena domácnosti můžeme pořídit jen jeden. Umenšíme tak vydávanou energii i stres, zatímco vánoční atmosféra zůstane nedotčená. Jde o nastavení rozumné míry, která vás nepohltí. A povolat bychom měli i některé ctnosti, na které se dnes tak trochu zapomnělo, třeba skromnost nebo vlídnost.

Pavla Koucká Narodila se roku 1975

Vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě UK a psychologii na Filosofické fakultě UK

Pracovala na Lince bezpečí a na Pražské lince důvěry



Vedla časopis Psychologie dnes



v posledních pěti letech se věnuje klientům ve své soukromé praxi a v Kolpingově azylovém domě.



Vytvořila a rozvíjí koncept uvolněného rodičovství, o němž jí vyšly dvě knihy (Zdravý rozum ve výchově a Uvolněné rodičovství)



Lidovky.cz: Z čeho mají lidé aktuálně před Vánoci největší stres?

Na jedné straně tu máme lidi, kteří pociťují stres z prázdnoty. Nemají práci, nemohou se setkávat s lidmi tak, jak byli zvyklí, a nemají možnost se věnovat svým koníčkům. Na druhé straně tu máme lidi velmi přetížené. Mám na mysli zejména zdravotníky nebo rodiče, kteří pracují a u toho celodenně pečují o děti. To je velice náročné a stresující.

Pro většinu lidí je velmi zničující nejistota. Dosud nevíme, kdy přesně se otevřou obchody, kolik lidí bude možné sezvat a co bude dál v rámci vládních opatření. Velké nejistoty plynou i z toho, že lidé nevědí, kdy se jim obnoví příjmy a zda budou mít z čeho žít.

Lidovky.cz: Jaké psychické potíže se nyní lidem nejvíce spouští?

Dominují deprese a úzkostné poruchy. Korona-stres a lockdown-stres se nyní potkaly s nejdepresivnějším obdobím v roce. Na podzim se snižuje teplota, ubývá světla a lidé mívají sezónní splíny, které se u někoho prohlubují až do deprese. Po svátcích se to pak s prodlužujícími se dny začíná pomalu zlepšovat.

Spoustě lidí též chybí jejich volnočasové aktivity. Některým ženám velmi záleží na otevření kadeřnictví a kosmetických salónů, které potřebují, aby si připadaly dostatečně krásné. Ve svátečních obdobích lpí na svém vzhledu obvykle více než ve zbytku roku.

Dalším zdrojem psychických potíží jsou vztahy. Řada mých klientů hovoří o domácí ponorce. Sedí se svými partnery a dětmi zavření doma. Z toho důvodu spory mezi nimi eskalují. V průběhu jarního lockdownu stouplo domácí násilí o nějakých třicet až čtyřicet procent, a nyní to nebude lepší.

Lidovky.cz: Pociťujete kvůli nárůstu lidí s psychickými potížemi větší příval klientů?

Zájem lidé určitě mají, ale s cestou k psychologovi to není tak jednoduché. Řada lidí pociťuje finanční tíseň či nejistotu a psychoterapie není úplně levná záležitost. Psychoterapeutů pracujících na pojišťovnu je dlouhodobě nedostatek, a pokud byste se nyní rozhodla objednat se kvůli předvánočnímu stresu, nemáte šanci do Vánoc uspět.

Ostatní psychologové jsou formálně poskytovateli služeb a z rozhodnutí vlády mají zákaz činnosti. Máme povolené pouze telefonní a online konzultace, což ovšem pro kontakt s klientem není ideální. Řada lidí navíc nemá k dispozici vhodný prostor. Když sedíte v obývacím pokoji a okolo vás běhají děti, není možné se ani soustředit a volně mluvit, natož se do sebe nějak hlouběji ponořit.

Lidovky.cz: Kam byste nyní nasměrovala jedince, kteří neseženou psychologa či psychoterapeuta?

Existuje iniciativa sdružující psychoterapeuty, kteří jsou ochotní pomáhat lidem s psychickými potížemi vyvolanými právě situacemi okolo koronaviru. Pro pracovníky v první linii fungují zdarma a s ostatními se individuálně domlouvají na snížené částce.

Fungují ovšem pouze on-line a nemám bližší informace o tom, jak dohoda probíhá, nicméně projekt najdete na webu www.delamcomuzu.cz. Dále mohou lidé volat na linky důvěry, ale zde nemohou očekávat dlouhodobější spolupráci či dokonce psychoterapii. Jde o krizové linky, na něž je lepší se obracet v případě akutních obtíží. Aktuálně jsou poměrně vytížené, dovolat se však na ně stále lze.

Lidovky.cz: Jak si mohou lidé od stresu a psychických potíží pomoci sami?

Mohou se držet základních zásad psychohygieny. To znamená, že by měli dostatečně spát, chodit pravidelně ven, hýbat se a jíst vyváženou stravu. Pomáhají i sociální kontakty, což jsou objetí, doteky či povídání. A vhodné také je věnovat se nějaké smysluplné činnosti. Může jít o práci, péči o děti či pomoc někomu v nouzi. Všechno by se však mělo dělat s mírou. Příliš mnoho práce je opět stresující.

Lidovky.cz: Máte nějakou konkrétní radu, jak si pomoci při akutní úzkosti?

Při akutní úzkosti si můžete pomoci správným dýcháním. Dech probíhá automaticky, nemusíme na něj myslet, tělo si jej reguluje samo. Když organismus potřebuje více kyslíku, dech se prohloubí. Pokud jsme ve stresu, začneme dýchat rychle a mělce.

Zároveň však dech můžeme ovlivnit vlastní vůlí. Můžeme si stoupnout či sednout a vědomě dech prohloubit a zpomalit. Svou myslí tak ovlivníme tělo, na které zase reaguje psychika. Skrze klidný dech dostává zprávu, že je vše v pořádku.

Lidovky.cz: Mluvíte o tom, že základem psychohygieny je dobrý spánek, ale ten se přeci nedá naplánovat.

Spánek sice nefunguje na vypínač, ale můžete podniknout určité kroky, díky kterým se váš spánek zlepší. Snáze usnete, když omezíte kofeinové nápoje a vhodné je nepřehánět to ani s alkoholem. Po něm sice snáze usnete, ale struktura spánku je narušená a nevyspíte se tak kvalitně.

Dále se doporučuje nesvítit večer jasným bílým světlem a před spaním nehledět do žádné obrazovky. Pomáhá též aktivní pohyb a pobyt venku v průběhu dne. Pokud uvedené tipy nepomohou, je důležité se z toho v posteli nestresovat a nerozčilovat. Doporučuji si vzít nějakou nudnou učebnici či knihu, kterou máte povinnost si přečíst. Buď usnete, nebo si alespoň něco nastudujete.