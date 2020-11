Vypadávání vlasů jako vedlejší účinek lockdownu. K jejich ztrátě přispívá hlavně dlouhodobý stres, ukázala studie

Řím Vlasů ztrácíme 50 až 60 denně, pokud je to více, je třeba obrátit se na dermatologa, který stanoví léčbu. Mezi faktory, které jsou zodpovědné za ztrátu porostu, patří i lockdown, píše italský deník Corriere della Sera.

Na podzim je to s vlasy jako s listím. Dny se krátí a blíží se zima. A to je to období roku, kdy jich ztrácíme nejvíce. Vyplývá to ze studie publikované na stránkách British Journal od Dermatology, která zahrnuje údaje z osmi zemí světa.



„Souvislost mezi ročním obdobím a ztrátou vlasů skutečně existuje. Léto a podzim jsou tím časem, kdy je vypadávání vlasů hojnější, bez ohledu na zeměpisné rozdíly. Některé studie naznačují, že srpen a září jsou měsíce, kdy je tento problém nejvýraznější. Jde o takzvanou telogenní fázi. V zimě naopak jsou vlasy v této fázi jen minimálně,“ uvádí autor studie Shawn Kwatr.

V telogenní fázi je vlas ještě ve vlasovém kořínku, ale jeho životnost je prakticky ukončená, už neroste a brzy vypadne. V létě je procento vlasů předurčených k vypadnutí během několika týdnů maximální, zatímco v zimě je omezené, takže vlasový porost zůstává takový jaký je. Naopak anagenní fáze vlasů znamená, že vlas roste asi o jeden milimetr za tři dny. Maximální počet vlasů v této fázi je na jaře, kdy kštice houstne.

Norma Cameliová z Dermatologického ústavu San Gallicano v Římě k tomu dodává: „Na podzim ztrácíme více vlasů i proto, že pobyt na slunci v létě vyvolává zánět vlasové pokožky, který v následujících týdnech přispívá k vypadávání vlasů.“

Stres oslabuje vlasovou pokožku

Tento jev může být letos ještě výraznější, protože stres z pandemie covidu-19 oslabuje vlasovou pokožku. „Jestliže jsme pod tlakem, synchronizují se a urychlují cykly vlasových váčků, až může nastat značná ztráta vlasů: při lockdownu vypadávají vlasy z důvodu trvalého stresu. Ztráta vlasů je homogenní, ale pokud se včas zasáhne a problém se nestane chronickým, může být řešen,“ uvádí předseda Italské společnosti trichologie (vědní obor zaměřený na studium vlasů) Pietro Tesauro.

Jak zjistíme, že skutečně ztrácíme příliš mnoho vlasů? „Nemá smysl počítat denně vlasy, které zůstaly ve sprše nebo na hřebenu, to jen zvyšuje úzkost a není to spolehlivá metoda,“ říká Tesauro. „Lepší je tento test: od prvního každého měsíce si myjeme vlasy tři dny po sobě, abychom odstranili ty vlasy, které by přirozeně vypadly, a čtvrtý den se minutu češeme a pak spočítáme vlasy, které zůstaly v hřebenu. Tímto způsobem lze také zjistit, zda je vypadávání vlasů měsíc od měsíce výraznější či nikoli,“ dodává.

Obvykle ztrácíme 50 či 60 vlasů denně, aniž bychom si toho povšimli. Jde o normální obnovu kštice. Problém nastává tehdy, když v umyvadle zůstává více než sto vlasů po dobu několika týdnů. Pak je vhodné ptát se po příčině. Když je vidět vlasovou pokožku, znamená to, že jsme už přišli o třetinu vlasů nebo že jsou ztenčené.

Je důležité navštívit dermatologa nebo trichologa, který řeší problémy s vlasy a vlasovou pokožkou. „Je nezbytná správná diagnóza, protože jen tak lze zvolit účinnou terapii. Příčiny vypadávání vlasů jsou četné a vyžadují různý přístup. Pro diagnózu je rozhodující, jaké jsou rodinné predispozice, nesprávný životní styl, příliš vysoká úroveň stresu, hrubé chyby kadeřníka. Především u žen jsou důležité krevní testy, aby se zjistilo, že nejde o nedostatek některých vitamínů, jako je B 12 nebo D či o nadměrnou úroveň mužských pohlavních hormonů androgenů.