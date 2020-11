Zdraví není jen koronavirus. Lékaři vyzývají pacienty, aby nezanedbávali pravidelné kontroly

Praha Zdraví není jen koronavirus - tak zní název nové iniciativy, za níž stojí Nadační fond České srdce ve spolupráci s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM). Pomoci ní se lékaři snaží apelovat na lidi, aby nepřehlíželi dlouhodobé příznaky a léčbu chronických nemocí. Ze strachu z nakažení covidem totiž zanedbává část populace příznaky, které mohou vést až k infarktu myokardu či cévní mozkové příhodě.

„Zaznamenali jsme zvýšené obavy z návštěvy lékaře právě u pacientů, kteří jsou z hlediska onemocnění covid-19 vnímáni jako rizikoví. Rádi bychom je ujistili, že tu jsme stále pro ně. Naše péče nebyla přerušena, jen byl poupraven chod ordinací,“ uvedla praktická lékařka Ludmila Bezdíčková s tím, že jsou to právě pacienti s chronickými nemocemi, kteří by návštěvu lékaře neměli zanedbávat v první řadě.

Vynechání pravidelné kontroly a nestabilní stav může totiž člověku ublížit stejně jako nákaza covidem, nehledě na to, že právě stabilizovaný stav napomáhá lepší imunitě proti všem různým infekcím.

S šířením této myšlenky pak přišla právě nová iniciativa „Zdraví není jen koronavirus“, za níž stojí Nadační fond České srdce ve spolupráci s odborníky z IKEMu. „Chci vyzvat všechny, aby tuto situaci nepodceňovali a aby dodržovali stanovená doporučení. Zároveň je třeba zdůraznit, že existují i jiné choroby než infekce covid-19. Těmi jsou například ty kardiovaskulární, na něž v České republice denně zemře 100 až 150 lidí,“ uvedl přednosta Kliniky kardiologie Josef Kautzner.

Zanedbání příznaků pak může podle lékařů vést v některých případech až k akutnímu infarktu myokardu či cévní mozkové příhodě.

Proto by se všichni, kteří na sobě příznaky těchto nemocí zaznamenají, měli bez dlouhého čekání objednat ke svému praktickému lékaři a chroničtí pacienti by za žádnou cenu neměli vynechávat pravidelné kontroly. „U jednoho z pacientů byla kvůli vynechání kontroly nutná okamžitá hospitalizace. Léčí se s diabetem druhého typu a během doby, kdy nenavštívil lékaře, jeho hodnoty glykemie vystoupaly do takových hodnot, že to omezilo i fungování ledvin,“ uvedla Bezdíčková.

Dalším případem, který svůj stav podcenil, je z její zkušenosti například pacient, který nevyhledal lékaře ani přes dlouhodobé potíže s močením. U těch se nakonec ukázalo, že mají počátek v nádoru prostaty.

Jakmile tedy na sobě člověk zaznamená jakékoliv potíže, ať už je to pálivá bolest na hrudi, zhoršené dýchání či oslabení části těla, měl by podle lékařů okamžitě kontaktovat svého lékaře a případně si s ním domluvit schůzku. Stejně by měl postupovat i v případě, že se již dlouho vyhýbá preventivní prohlídce, které jsou podle Bezdíčkové stejně potřebné jako jindy. Nadále podle lékařů zůstává stěžejní objednání se na konkrétní čas, a to, aby byli lékaři schopni zajistit pacientům epidemiologicky bezpečné prostředí.