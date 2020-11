Covid ničí lidskou psychiku, problémy mají všechny generace. Řeší to pilulkami či alkoholem

PRAHA Onemocnění covidem-19 se neblaze podepisuje na duševním zdraví. Mnohdy nevratně. Deprese a psychické propady vedoucí až k sebevraždě mají kvůli sociální izolaci, strachu z nákazy a ekonomickým dopadům žně.

Data z výzkumů na české populaci doložila od jara dvou- až trojnásobný růst úzkostných a depresivních poruch a až trojnásobné zvýšení rizika sebevraždy.



Navíc prodělání koronavirové infekce může mít podle lékařů trvalé psychické následky. Mladší ani starší ročníky nevyjímaje. „Přibývají důkazy, že jde o systémové onemocnění postihující nejen plíce, ale i další orgánové systémy, kardiovaskulární a nervový, a může zanechat chronické následky včetně psychických,“ uvedl infektolog František Stejskal z Kliniky infekčních nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Jedinci zotavující se z covidu mají větší riziko deprese, úzkosti, posttraumatické stresové poruchy a poruchy užívání návykových látek.

Lékaři potvrzují, že roste počet lidí, kteří úzkost zahánějí alkoholem a na spánek užívají nevhodné pilulky. „Varujeme, že z večerní skleničky se často stane večerní flaška a rozvine se to v klasickou závislost se všemi negativními dopady,“ řekl serveru Lidovky.cz Martin Anders, přednosta Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Podobné je to podle něj i s užíváním benzodiazepinů, tedy neurolu, rivotrilu či lexaurinu, a hypnotik jako stylnox či hypnogen. Právě k těm se mnozí uchylují při úzkostech či poruchách spánku. Hra s ohněm, varují psychiatři.

Bez pravidelného večerního prášku na spaní, který jí předepsal její praktik, již od dubna neusne čtyřicetiletá paní Anna z Prahy. „Od jara se mi prohloubily úzkostné stavy a bez rivotrilu zkrátka v noci nezaberu. Pracuji již několik měsíců z domu, děti opět na distanční výuce a manžel jako kuchař přišel nyní o práci. A konec v nedohlednu,“ sdělila serveru Lidovky.cz.

Podle Anderse ale mají benzodiazepiny a hypnotika negativní vliv na neuronální plasticitu. „Sice udělají dobrou práci při akutním stresu, ale na mozek při úzkostných poruchách působí velice nepříznivě. Úzkost pouze maskují, potlačí příznaky, ale neléčí příčinu vevnitř,“ řekl serveru Lidovky.cz s tím, že se ani nedají jednoduše vysadit, protože se pak pacientovi do 14 dnů vrátí příznaky úzkosti. „U starších lidí také způsobují vznik daleko vyššího rizika pádů a deliriózních stavů,“ dodal. A pak je tu ještě další strašák: demence. „Lidé, kteří užívají hypnotika dlouhodobě, mají daleko větší riziko výskytu demence,“ potvrdil Anders.

Seniorům by se tak podobné léky neměly vůbec dávat. Praxe je ale zatím jiná. Řada seniorů neurol či podobné prášky užívá. „Je to, jako když obracíte námořní loď. Od objevu poznání to prostě trvá několik let, než si to ta praxe osvojí,“ dodal Andres s tím, že situace se ale rok od roku lepší.

Univerzální recept pro to, jak se udržet psychicky fit, neexistuje. Velkým pomocníkem je ale pohyb, přestože na podzim je situace výrazně obtížnější než na jaře. Fyzická aktivita přitom umocní i kvalitnější spánek. „Mají-li lidé minimum fyzické aktivity, tělo není unavené,“ upozornil Anders. Na propadu psychiky se podle něho na podzim podílí i zkrácení dne, což s sebou nese nedostatek světla. „V rámci preventivní psychiatrie radíme, pokud lidé mají podzimní propady nálady, aby si zařídili dostatek světla, což se dá udělat různými způsoby. Nejdůležitější světlo je dopolední světlo, ideálně to ranní,“ zdůraznil.

Varoval naopak před večerním modrým světlem z obrazovek počítačů, tabletů a mobilů, zkracuje totiž množství spánku. V době, kdy mnozí pracují na home office, je důležité dodržovat režim a nepřetahovat pracovní dobu do pozdních večerních hodin. Počítač by se měl vypnout minimálně čtyři hodiny před spánkem.

Odolnost vůči stresu je dána také tím, co jíme. Podle Anderse nám chybí omega-3 nenasycené mastné kyseliny. „Západní strava obsahuje hodně omega-6, ale málo omega-3. Proto některým pacientům doporučujeme i suplementaci,“ podotkl.

Mladí trpí samotou

Covidová stopa na duševním zdraví Výskyt současných duševních onemocnění stoupl z cca 20 % na 30 %

Riziko sebevražd se zvýšilo 3x

Deprese se zvýšily 3x

Úzkostné poruchy se zvýšily 2x

Zvýšila se frekvence tzv. binge drinking (pití velkého množství alkoholu při jedné příležitosti)

Změna životního rytmu narušila spánek

Linka bezpečí registrovala cca 30% nárůst hovorů s tématem násilí v rodině Zdroj: NUDZ

Psychicky odolní nejsou nyní ani mladí lidé. Ba naopak, říkají britská data. Právě mladí Britové trpí samotou nejvíce. Jejich české protějšky jsou na tom podobně. „Nemáme ani možnost se seznámit, chodit na rande. Náš život se přepnul do online modu,“ řekla serveru Lidovky.cz sedmnáctiletá studentka Lucie.

Mladým podle zahraničních vědců hrozí takzvaný syndrom hikikomori, tedy dobrovolné vyhýbání se lidské společnosti. Syndrom byl původně zjištěn v Japonsku mezi mladými lidmi závislými na internetu, pak se rozšířil po celém světě a prudce narostl právě s lockdownem.

Dopady covidu na psychiku řešila tento týden i česká vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl, aby lidé, na něž dopadly kvůli epidemii psychické potíže, mohli mít deset sezení u soukromých terapeutů zdarma díky dotačnímu programu. Peníze by mohli dostat terapeuti, kteří absolvovali pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik. Kabinet rovněž plánuje posílení krizových linek zaměřených především na děti.

„Zapojíme další týmy psychologů do podpory obecné populace a nastavíme koordinaci meziresortní spolupráce i pro práci na úrovni krajů, i pro účely jiných závažných událostí,“ uvedl Babiš. Připomenul také, že od 1. listopadu začala znovu fungovat linka psychologické pomoci na čísle 1221.