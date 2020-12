USA čeká těžká zima. Denní bilance přírůstků i úmrtí kvůli koronaviru dosahují rekordů, v nemocnicích je před 100 tisíc lidí

WASHINGTON Do statistik úmrtí spojených s covidem-19 v USA přibylo za středu dalších 3157 lidí, což je nejvyšší jednodenní nárůst od začátku pandemie. Počet lidí s koronavirem v nemocnicích rovněž poprvé přesáhl hranici 100 000, nově infikovaných bylo teprve podruhé přes 200 000 za den. Vyplývá to z dat Univerzity Johnse Hopkinse a iniciativy The COVID Tracking Project. Americké zdravotnické úřady varují, že USA čeká nejtěžší zima z hlediska veřejného zdraví v jejich historii.

List the New York Times upozorňuje, že statistiky mohly být ovlivněny dlouhým svátečním víkendem v USA, kdy na některých místech nastal krátkodobý výpadek při ohlašování nových údajů. Experti se však shodují, že nynější situace je vážnější než jarní vlna epidemie a zřejmě se bude ještě zhoršovat.

V USA chybí potraviny. Čím dál víc lidí nemá co jíst, vyplývá z nových federálních statistik Zatímco v dubnu se virus šířil nejvíce v New Yorku a v Nové Anglii, nyní zaznamenávají významné nárůsty nakažených i zemřelých v podstatě všechny americké státy. Po dubnovém vrcholu, který USA ve středu překonaly, nastal pokles, který byl způsoben tím, že většina států zavedla přísné restrikce společenského života a Američané změnili svoje každodenní chování. K tomu se navíc blížilo léto, přičemž virus je podle expertů ve vyšších teplotách méně nakažlivý a lidé mohou trávit více času venku, kde hrozí menší nebezpečí přenosu infekce. „Tohle je mnohem horší situace,“ řekl Ashish Jha, děkan fakulty veřejného zdraví z Brownovy univerzity. „Léto nás z toho nevytáhne,“ dodal. „Pokud mi řeknete, že tento týden vzrostl počet lidí v nemocnicích, já vám řeknu, že za několik týdnů poroste počet úmrtí,“ řekl lékař Jeremy Faust z pohotovostní služby jedné z bostonských nemocnic. ‚Od dneška do ledna pravděpodobně ztratíme dalších 250 000 lidí‘ Podle expertů se bude situace v dalších dnech ještě zhoršovat také kvůli svátkům kolem Dne díkuvzdání, kdy se miliony Američanů vydaly na cesty za příbuznými navzdory varováním zdravotnických expertů. Řada lidí už nyní uvažuje, jak pojmout oslavy Vánoc a Nového roku, úřady je však vybízejí ke zdrženlivosti. Joe Biden si nasazuje roušku. „Realita je taková, že prosinec, leden a únor budou těžkými časy,“ řekl šéf amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield, který na Američany apeloval, aby dodržovali preventivní a hygienická opatření. Psycholožka radí, jak prožít klidné Vánoce. Korona-stres a lockdown-stres se potkaly v nejdepresivnějším období „Vánoce budou mnohem těžší,“ řekl při setkání se zástupci drobných podnikatelů zasažených koronavirovými restrikcemi nastávající prezident Joe Biden. „Nechci nikoho strašit, ale uvědomte si fakta - ode dneška do ledna pravděpodobně ztratíme dalších 250 000 lidí,“ dodal. V USA dosud zemřelo s covidem-19 bezmála 270 000 osob. Podle respektovaného modelu Washingtonské univerzity by se do 1. března tento údaj mohl vyšplhat na 450 000, pokud se lidé nezačnou více izolovat a nosit roušky. Podle Redfielda začíná také akutně hrozit naplnění nemocničních kapacit. Na 90 procent všech nemocnic v USA se podle něj nyní nachází na místech, které CDC považuje za „horké koronavirové zóny“. Řada zařízení se také potýká s nedostatkem zdravotníků. CDC ve snaze motivovat Američany k většímu dodržování doporučených postupů zkrátila trvání karantény. Po kontaktu s nakaženým by lidé s negativním testem měli zůstat v izolaci týden, bez testu deset dní. Podle CDC je nicméně stále lepší držet se původní 14denní karantény v obou případech. K pandemii se již několik týdnů nevyjádřil odcházející prezident Donald Trump, který stále odmítá uznat svou prohru ve volbách. Ačkoli experti apelují na Američany, aby omezili domácí setkávání se svými blízkými, prezidentský pár podle médií plánuje desítky tradičních vánočních večírků a recepcí v Bílém domě.