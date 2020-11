Ve Spojených státech roste počet lidí, které trápí nedostatek jídla. Na vině je i pandemie

USA jakožto jedna ze zemí nejhůře zasažených koronavirem zažívá vedle zdravotnické krize i vážné ekonomické problémy a podle nedávno publikovaných studií se tam za poslední měsíce miliony lidí propadly pod hranici chudoby. Vyhlídky přitom nejsou příliš optimistické, neboť mnohé státy nyní zažívají nekontrolované šíření covidu-19, což znamená nové restrikce na ekonomické aktivity. Zároveň se ani po měsících patové situace v Kongresu nerýsuje dohoda na novém balíčku krizových opatření.



Výsledkem propadu ekonomiky a absence federální podpory je rekordní intenzita nedostatku potravin, píše WP. V průzkumu amerického úřadu pro sčítání lidu (USCB) provedeném na přelomu října a listopadu údajně každý osmý respondent uvedl, že v předchozím týdnu „někdy nebo často“ neměl co jíst. Mezi respondenty z domácností, kde žijí i děti, si na potravinovou tíseň stěžoval zhruba každý šestý.

“So many people in America live paycheck to paycheck or are one furlough or layoff away from a financial crisis,” says Kellie O’Connell, the CEO of a Chicago food bank.



“So many people are coming to us for the first time that never have had to before.” https://t.co/Jbd1p2I25V pic.twitter.com/QyJKBriYHo