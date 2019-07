Hloupost instagramerů, nebo kampaň proti nim? Český ráj řeší vyrytý nápis do chráněného pískovce

PRAHA Kvůli obdivným reakcím na sociálních sítích jsou jejich uživatelé schopni udělat mnohdy až nepochopitelné věci. Na jeden takový případ upozornili v úterý večer i zástupci CHKO Český ráj. Podle nich měla dvojice návštěvníků chráněné oblasti vyrýt pro účely fotky nápis do pískovcových skal a poté jej nešetrně odstranit. Údajní pachatelé ovšem tvrdí, že se ničeho nedopustili a někdo se je snaží zdiskreditovat.

Krajináři z Českého ráje se incidentem začali zabývat, protože počátkem týdne obdrželi podnět od osoby, která se o víkendu ve skalách pohybovala. Šlo o fotografii partnerů na jednom z vrcholků přírodní rezervace Příhrazské skály, zatímco v pískovci před nimi je vyrytý nápis. Odkazuje na instagramový profil, na němž se dvojice dělila s příznivci o fotografie ze svých cest.



„Ptáte se, co se stalo? Zkrátka někteří z nás v honbě za lajky na sociálních sítích, nebo v domnění, že to ocení budoucí generace, ryjí svoje podpisy do pískovcových skal. Ti extra arogantní či extra hloupí se u svých výtvorů vyfotí a dopíší srdceryvný příběh o svém dobrodružství,“ informovali zástupci CHKO Český ráj v úterý na své facebookové stránce.

„V tomto případě však ještě dotyční ‚umělci‘ své dílo po zapózování smazali. Jak? Vydřeli jej ze skály, hloupost lidská je bezbřehá!“ zmínili dále v příspěvku nazvaném „Stupidní exhibice“.

Jeden z údajných hříšníků, Roman Toušek, ovšem odmítá, že by se se ženou něčeho takového dopustili. Za celou záležitostí vidí cílenou snahu o znehodnocení jejich jména a zlikvidování společného instagramového profilu.

„Navštěvujeme spoustu nádherných míst po republice a chováme se vždy s pokorou. Nikdy by nás nenapadlo rýt cokoliv do skal. Nechápeme, co se nyní rozpoutalo za kampaň. Těžko se bránit proti mase,“ řekl Toušek serveru Lidovky.cz se slovy, že s CHKO se chce spojit a záležitost vysvětlit.



„Fotku jsme pořídili, kdy přesně ale netuším. Nicméně photoshop dnes funguje tak kvalitně, že to kdokoliv může udělat a ani to nejde poznat,“ poznamenal.

Co někoho k takovému kroku mohlo motivovat? To mu prý není známo. Napadá jej pouze závist kvůli údajné popularitě spojené s jejich již smazaným profilem (účet podle dohledatelných záznamů sledoval něco málo přes tisíc lidí, pozn. red.).



K jeho odstranění prý přistoupili se ženou ve středu poté, co jim kvůli výše zmíněném příspěvku chodily výhružné zprávy, aby jim někdo „usekal ruce“. Ze stejného důvod tak dle Touška nelze ani dohledat originální snímek, který měl být upraven.

Záliba vedoucí ke zkáze

Podle Jiřího Klápště, vedoucího CHKO Český ráj, je ale na skále patrný čerstvě vybroušený nápis, který se částečně shoduje s tím na fotce. „Neříkám, že to byl stejný nápis, na sto procent to nevíme. Máme ale indicie, že by to mohl být on. Na skále je vidět pozůstatek - ‚rok 2019‘ ve stejném stylu,“ přiblížil serveru Lidovky.cz.

Příhrazské skály u Drábských světniček.

Zástupci CHKO se nyní budou případem důsledně zabývat. Najdou-li pachatele, mohou s ním zahájit řízení o spáchání přestupku, za který případně mohou udělit finanční postih. Pokud by byla skála poškozena ve větším rozsahu, mohlo by se jednat i o trestný čin.



Rytí do skal je podle Klápště běžnou zálibou návštěvníků skalních měst – bez rozdílu věku. Nápisů ve skalách se objevují stovky, možná tisíce. Často jsou přitom nicneříkající, leckdy až hloupé. „Je to třeba Václav + Pavla 2017. Tedy absolutně k ničemu, ale ti lidé zkrátka mají potřebu se takto prezentovat,“ povzdechl.

„Všichni by si měli uvědomit, že jakýkoliv zásah do skály způsobí dřívější zkázu a může vést až k jejímu zřícení,“ doplnil s výzvou, aby lidé tuto „aktivitu“ nejlépe zcela opustili.