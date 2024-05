Hokej budou promítat na Staromáku až v neděli. Semifinálovou bitvu náměstí neuvidí

Všechny čtyři zbylé zápasy mistrovství hostí pražská O2 arena. U ní je také fanzóna pro několik tisíc lidí s velkoplošnými obrazovkami.

Organizaci promítání na Staroměstském náměstí zajistí společnost Taiko, na místě bude kromě obrazovky také pódium a stánky s občerstvením. Dnes o tom informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman. Obrazovky bude město instalovat v sobotu.

Podle informací ČTK je v jednání také možné setkání fanoušků s českými hokejisty v pondělí 27. května na Staroměstském náměstí, záležet však bude mimo jiné na konečném úspěchu české reprezentace. O akci tak zatím není rozhodnuto.

Projekce víkendových zápasů chystají i některá další města po celé republice. Česká reprezentace ve čtvrtek porazila tým Spojených států a v sobotním duelu o postup do finále se utká se Švédskem. Ve druhém semifinále bude hrát Kanada se Švýcarskem. Poražení z obou zápasů si zahrají o bronzové medaile, vítězové o titul mistrů světa.

Utkání o třetí místo se bude hrát v neděli od 15:20, souboj o zlato začne ve 20:20. „Program na sobotní utkání mistrovství světa není zajištěn, projekce se uskuteční pouze v neděli,“ uvedl Hofman.

Po dohodě s Českou televizí se budou vysílat obě utkání s komentářem. „Samotná projekce utkání bude pokračovat tak, aby co nejméně zatěžovala okolí,“ dodal. Kvůli omezení hluku bude i prodej občerstvení a nápojů ukončen ve 22:00.

V sobotu se budou na náměstí instalovat některá zařízení, samotný program začne v neděli ve 13:00. Po celý den budou platit v okolí náměstí dopravní omezení, bezpečnost zajistí složky Integrovaného záchranného systému. Do ulic Celetná, Pařížská, Dlouhá a Železná bude zakázán vjezd vozidel z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku.

Čtvrtfinálovými zápasy ale skončila ostravská část šampionátu, a tedy i fanzóna u Ostravar arény. Město se proto už dříve rozhodlo, že při postupu Čechů do semifinále nechá vybudovat v centru krajské metropole velkoplošnou obrazovku o rozměrech devět krát pět metrů. Promítne na ní oba sobotní i nedělní zápasy. Kvůli podmínkám organizátorů šampionátu ale nebude v místě projekce zajišťovat prodej občerstvení.

Hokejem ožijí centra měst i prostor u jezera Most

Fanouškovskou zónu se rozhodl otevřít o víkendu i Přerov. Velkoplošná obrazovka bude na náměstí TGM. Program zpestří koncerty. Za dvoudenní fanouškovskou zónu dá Přerov asi 200 tisíc korun, informovala dnes mluvčí radnice Lenka Chalupová.

České Budějovice připraví velkoplošnou obrazovku na náměstí Přemysla Otakara II. Utkání se Švédskem mohou vidět na velkoplošné obrazovce i lidé v Táboře. Radnice počítá s tím, že by projekci připravila i na finále. V případě, že se česká reprezentace utká v zápase o bronz, město jej promítat nebude.

Kulturní středisko města Ústí nad Labem bude oba semifinálové zápasy i nedělní finále promítat v Národním domě. Do sálu se vejde 200 až 250 lidí, řekl mluvčí městské příspěvkové organizace Jan Vítek. Vstup bude zdarma.

Hromadně sledovat budou lidé o víkendu hokej také u jezera Most, kde bude obří obrazovka a lidem poslouží zázemí rekreační plochy. Některé hospody kvůli hokeji posunou otvírací dobu. V Meziboří na Mostecku promítají zápasy na plátně umístěném venku na sjezdovce, kde je v době přenosů otevřená hospůdka.

Pokud budou hrát čeští hokejisté nedělní finále, budou jej fanoušci moci sledovat i na náměstí ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Lidé tam mohli sledovat rovněž předchozí zápasy českého týmu, kvůli technice však pouze ty, které se hrály po setmění. „Lidé měli o projekce zájem, přišly stovky lidí. Nejvíce jich bylo při čtvrtečním zápasu s USA,“ řekl dnes mluvčí valašskomeziříčské radnice Jakub Mikuš.

Vysílání přenosů zápasů o třetí místo a zlato z hokejového mistrovství světa bude možné v neděli sledovat na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Improvizovaná fanzóna s velkoplošnou LED obrazovkou se otevře v 15:00. V hokejové reprezentaci je také havlíčkobrodský odchovanec Ondřej Beránek.

To Býšovec na Žďársku, pod který patří Smrček u Nedvědice, rodiště dalšího českého reprezentanta Libora Hájka, žádnou větší akci v neděli pořádat nebude. „Jsme vesnice o 180 lidech, nic velkého určitě neplánujeme,“ řekl ČTK starosta obce Tomáš Uhlíř. „Možná až by se vracel se zlatou medailí, to bychom něco naplánovali,“ dodal.

Fandit se bude na nádvoří zámku i v parku

Společné sledování hokejového utkání chystají například i v Mladé Boleslavi na městském stadionu, kde se zároveň uskuteční Boleslavský Food Festival. Vedení Slaného připraví projekci na Masarykově náměstí v centru města. Naopak největší středočeské město Kladno sledování zápasu na velkoplošné obrazovce podle mluvčího radnice Víta Herala nepořádá.

Lidé budou moci zápas Česka se Švédskem sledovat také na nádvoří zámku v historickém centru Prostějova, kde radnice nechala instalovat velkoplošnou LED obrazovku. V Hradci Králové je celé mistrovství projekce v parku Na Větvi. V Turnově mohou zájemci zápasy české reprezentace sledovat od základní skupiny na zimním stadionu v Maškově zahradě, promítat tam budou i o víkendu.

Naopak třeba v Liberci na náměstí před radnicí přenos hokejového zápasu v sobotu nebude, neboť se tam koná degustační festival Vinný košt.

Ani v Karlovarském kraji velká města veřejné sledování hokeje neplánují. Důvodem je jednak to, že zápasy vysílá spousta soukromých podniků, ale také špatná předpověď počasí. Výjimkou je město Kraslice, kde místní dům kultury zve fanoušky na sledování přenosů na náměstí T. G. Masaryka, a to na sobotu i na neděli.