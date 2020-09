Hrad chce v čele antimonopolního úřadu náměstka z vnitra Mlsnu. Dny Rafaje se zdají být sečteny

PRAHA Dny Petra Rafaje v čele antimonopolního úřadu se zdají být sečteny. Naplňuje se tak scénář, o kterém informovaly Lidové noviny už před dvěma týdny, kdy předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) přijal prezident Miloš Zeman v Lánech.

Ačkoli ani jedna strana tehdejší schůzku nekomentovala, podle zdrojů Lidových novin na ní zaznělo, aby se Rafaj rozmyslel a z funkce odstoupil. Součástí lánského setkání bylo i to, aby dal Zemanovi do konce září vědět, jak se rozhodl. Pokud by totiž šéf ÚOHS nerezignoval, může ho Zeman odvolat.

A Hrad je hlavním hybatelem také ve výběru Rafajova nástupce v čele instituce, která bdí nad férovým fungováním trhu. Dle informací Lidových novin by se jím měl stát Petr Mlsna, dlouholetý člen legislativní rady vlády a náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy.

„Chce ho tam Hrad. Je na něm shoda mezi představiteli koalice,“ prozradil Lidovým novinám důvěryhodný zdroj. Další dva lidé obeznámení s děním okolo ÚOHS redakci potvrdili, že se v zákulisí jméno Mlsna skutečně skloňuje.

Už v minulosti Hrad prosazoval Mlsnu do funkce ministra spravedlnosti ve vládě premiéra Andreje Babiše (ANO). Nakonec post zaujala jiná Zemanova chráněnkyně Marie Benešová.

Tentokrát by ale měl mít Mlsna cestu do čela antimonopolního úřadu volnou. Babiš, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ani jeho náměstek Mlsna na dotaz Lidových novin neodpověděli.

Že je jednačtyřicetiletý Mlsna jen krůček od klíčového postu předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), potvrdil LN dokonce člen vlády, který si nepřál být jmenován.

Formálně výběru předsedy ÚOHS předchází návrh vlády. Daného adepta pak jmenuje prezident. Ve funkci může být maximálně dvě po sobě jdoucí šestiletá období.

Současnému předsedovi Petru Rafajovi druhý mandát vyprší až příští rok, vzhledem k množství skandálů, které se okolo jeho osoby a ÚOHS řeší, však dojde k přepřahání dříve. Jak se to může stát? Prezident může odvolat předsedu antimonopolního úřadu, narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce anebo narušuje-li nezávislost a nestrannost úřadu. Jinou možností je rezignace.

Mlsna jede

Náměstek Mlsna patří mezi zkušené vládní právníky. Za svoji kariéru už prošel pozicemi náměstka také na ministerstvech spravedlnosti a školství, mládeže a tělovýchovy.

V Nečasově vládě zastával funkci ministra bez portfeje a šéfa Legislativní rady vlády. Kromě toho byl náměstkem místopředsedkyně vlády Karolíny Peake (dříve VV, později LIDEM).

Známý byl i Mlsnův pokus stát se zástupcem Česka u Soudního dvora EU v Lucemburku. Ačkoli ho Nečasova vláda v roce 2013 na tento post doporučila, Lucemburk jeho nominaci kvůli nesplnění formálních kritérií na evropského soudce odmítl.

Vyzná se i ve fotbalové legislativě

Kromě práva je Mlsnovou vášní fotbal. V minulosti dokonce pískal druholigová utkání. V letech 2016 až 2018 působil jako místopředseda komise sudích fotbalové asociace. Tehdejší předseda komise Polák Michal Listkiewicz v deníku Sport uvedl, že mu Mlsnu za místopředsedu doporučil kontroverzní fotbalový boss Miroslav Pelta. „Zákulisí mého výběru neznám,“ uvedl k tomu následně Mlsna.

Náměstek z vnitra sehrál důležitou roli i v přijetí bleskové policejní reorganizace v roce 2016. Při ní se sloučila protikorupční a protimafiánská jednotka. Na protest kvůli negativnímu ovlivnění případů tehdy policii opustil šéf ÚOOZ Robert Šlachta. Náměstek Mlsna připravil pro ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) analýzu, zda se změny dotknou živých kauz. Výsledek? „Analýzu dělal můj náměstek (Petr) Mlsna a je to právní posouzení směrem k živým kauzám, jestli je to ovlivní, či neovlivní. Vyplývá z ní, že to kauzy neovlivní za splnění určitých podmínek,“ okomentoval to před čtyřmi lety Chovanec.

Složitá mise

Chystaná rošáda v čele antimonopolního úřadu přichází v době, kdy se instituce vážně otřásá kvůli netransparentnosti počínání vedení i problematickému rozhodování. K odvolání Rafaje a zásadním strukturálním změnám vyzvaly Ústecký a Liberecký kraj i neziskové organizace, které se zabývají bojem s korupcí. LN minulý týden informovaly o podivných pronájmech nemovitostí členů vedení. Kromě toho, že Rafajovi platí úřad bydlení u stranického známého, za pronájem bytu prvního místopředsedy Hynka Broma vydal ÚOHS dva miliony, a to jeho majitelce Evě Kubišové, která je ovšem v ÚOHS také místopředsedkyní.

A to není jediný skandál. Loni v březnu se na ÚOHS odehrála policejní razie, během níž probíhal zásah i u Rafaje a místopředsedkyně úřadu Kubišové. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se zabývají podezřením okolo mýtného tendru. Později vyšlo najevo, že se Rafaj setkal se šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem. A ten předtím jednal s Karlem Feixem, ředitelem firmy Kapsch, která do loňska provozovala v Česku mýto.

„Podezření na možnou trestnou činnost v souvislosti s ÚOHS je nadále předmětem prověřování a nemohu to nijak dál komentovat,“ řekl LN minulý týden Radek Mezlík, žalobce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Rafajova schůzková aktivita byla ale širší. Kritiku si vysloužil i za „rande“ s hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem (KDU-ČSL). „Rafaj ho opakovaně utajeně a nestandardně navštívil přímo ve Zlíně. Jeho úřad následně dal zelenou výsledkům soutěže na projekt kontroverzní nové zlínské nemocnice za osm miliard, který Čunek tvrdě prosazuje,“ uvedl v červenci web Aktuálně.cz s tím, že se o setkání zajímá policie.

Jako o možném nástupci na Rafajovo místo se v minulosti hovořilo i o 1. místopředsedovi ÚOHS Bromovi. A LN narazily i na jméno Jana Sixty, státního tajemníka na ministerstvu zemědělství.