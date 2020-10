Špitál, který Čunkovi zlomil vaz. Nemocnice za osm miliard rozdělila Zlínský kraj

Zlín/Praha Volby ve Zlínském kraji rozhodla stavba nemocnice. Hejtmana a senátora Jiřího Čunka sice připravila o vítězství, definitivní tečka „jeho“ projektu to ale není.

Lidovecký politik Jiří Čunek zažil už několik pádů. A pokaždé se z nich dokázal vzpamatovat. Ani těsné druhé místo pro KDU-ČSL v krajských volbách tak nemusí znamenat stopku pro jeho vysněný projekt nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích za osm miliard korun.

Lídrovi lidovecké kandidátky uteklo vítězství nad ANO o 0,46 procenta hlasů. Pozorovatelé se vesměs shodují, že důvodem prohry bylo Čunkovo příliš razantní prosazování investice: nechtěl slyšet názory méně rozhodných krajských zastupitelů. Ti upozorňovali, že je nutné zvážit i možnost opravy existující Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně.

Vizualizace nové nemocnice ve Zlíně.

„Nikdy to nebylo o tom, že nová nemocnice se musí stavět a stará se musí bourat. Říkali jsme: pojďme udělat nestranné posouzení dvou variant a pak se rozhodneme. Rozhodující není až tak úplně výše investic, ale kolik do nemocnic přitéká a jaké budou výdaje v čase, tedy cashflow. To nebylo nikdy posouzeno,“ řekl serveru Lidovky.cz Pavel Pustějovský, předseda zdravotnického výboru v zastupitelstvu kraje a poslanec ANO. Vládní hnutí patřilo k hlavním kritikům Čunkova projektu.

Začne se stavět ještě za hejtmana Čunka?

Pustějovský si myslí, že pozemky, které kraj pro výstavbu nakoupil, mohou být využity. „Dovedu si představit, že na tom pozemku vznikne například úrazová nemocnice. Že tam vyroste nějaký objekt, který bude řešit specifickou lékařskou péči s tím, že se dál bude využívat i objekt stávající nemocnice,“ upozornil. K tomu je ale nutné zpracovat nestranné posouzení. „Neměl by se podepisovat projekt, který není podložen relevantními daty,“ dodal.

Někteří politici se obávají, že stavba může dostat zelenou ve zbývajícím mandátu hejtmana Čunka. Ten končí v úřadě až zvolením nového hejtmana (měl by se jím stát stát lídr vítězné kandidátky ANO Radim Holiš).

Na takový krok teoreticky prostor je. O projektu totiž nyní rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj, jenž shodou okolností ve středu oznámil, že na funkci rezignuje k prvnímu prosinci. Jakmile Rafaj oznámí výsledek rozkladu proti předmětné veřejné zakázce na vyprojektování nemocnice, což se má stát do konce října, může Čunek konat. „To je samozřejmě varianta, která se stát může,“ upozornil Pustějovský.

Čunek se s Rafajem kvůli projektu setkal, na což mnozí poukazovali jako na nemístnou snahu ovlivnit ÚOHS. Hejtman tvrdí, že jde o spekulace a že se nechystá se mnohamiliardovou investici podepisovat. „O tom teď nespekuluji. Dokonce si myslím, že mám jiné starosti,“ řekl Lidovky.cz Čunek.

Lidovecký politik tvrdí, že nestranné posouzení nákladů na rekonstrukci stávající a stavbu nové nemocnice je. Pro zpracování další studie nevidí důvod. „Nebyl za tím žádný cíl než politika,“ uvedl v reakci na to, proč nechtěl zpracovat další analýzy.

Znalci zlínského prostředí tvrdí, že kraj bude nicméně muset řešit investice do nemocnic. Rekonstruovat stávající objekt za plného provozu, možná ještě v době pandemie koronaviru, nebude žádná legrace. Zároveň ale padají argumenty, že Čunkův projekt je vlastně jen „okopírovaná“ verze výstavby špitálu v Bratislavě, který stavěla developerská společnost Penta.

Čunkova politická hvězda nehledě na projekt nemocnice nehasne. Dál je senátorem. I přes utrženou prohru získal nejvíce preferenčních hlasů v kraji – 9083. Před čtyřmi lety jich ale měl 14 468, což bylo tehdy nejvíce v celé České republice.

Lidovecký poslanec a krajský zastupitel Ondřej Benešík ale upozornil, že Čunek čelil velkému odporu. „Na to, že se proti jeho stěžejnímu projektu sešikovali prakticky všichni, byl volební výsledek Jiřího Čunka jako lídra kandidátky velmi dobrý. Řekl bych přímo výborný,“ uvedl pro Lidovky.cz Benešík. Čunek se podle něj nikdy nezajímal o svůj veřejný a mediální obraz.