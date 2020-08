Hrady zavaleny Čechy. Užívejte léta s obezřetností a na covid si zvykejte, vzkazují úřad s hygienou, obce trpí

Praha Čechy krásné, Čechy mé, zanotoval si našinec a v davech vyrazil na tuzemské památky. Dle údajů o červencové návštěvnosti byl zájem o hrady a zámky spravované Národním památkovým ústavem (NPÚ) během prvního prázdninového měsíce nejvyšší za poslední tři roky.

Na jejich hradby a do komnat dorazilo 1,3 milionu lidí, tedy o více než 100 tisíc víc než loni. Ztráty z jara, kdy památky musely na dva měsíce kvůli riziku šíření koronaviru zavřít a místo obvyklého dubna odemkly až na konci května, se však i přes příznivé cifry nejspíš dohnat nepodaří. Propad výnosů od startu roku do konce července NPÚ na 134 milionů korun.



„Byť kvůli pandemii výrazně ubylo turistů ze zahraničí, z hlediska návštěvnosti zažíváme mimořádný červenec,“ uvedla ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. Dle ní se naplnil předpoklad, že lidé budou kvůli obavě z nejistoty kolem covidu upřednostňovat dovolenou v Česku.



Její slova potvrdil pro Lidovky.cz kastelán zámku v Bečově nad Teplou Tomáš Wizovský. „V červenci padaly návštěvnické rekordy co do počtu lidí v jeden den, tak i souhrnného počtu za měsíc,“ řekl kastelán zámku na západě Čech, který opečovává jednu z nejvzácnějších českých movitých památek, relikviář svatého Maura, jehož hodnota je srovnatelná s korunovačními klenoty. „Že by ale nynější boom pomohl zcela smazat ztráty ani nepředpokládáme, snahou je je minimalizovat,“ řekl Wizovský.



Jak plyne z červencového žebříčku nejnavštěvovanějších památek, zájem turistů se spravedlivě rozlévá na celé území republiky. Tabulce vévodí jihomoravská Lednice následovaná jihočeskými Hlubokou a Českým Krumlovem.



Fronta turistů, kteří se chtějí podívat na zámek Bečov nad Teplou. V úterý se podařil rekord - 1700 lidí.

Apel na disciplínu

Koronavirová odstávka se přirozeně negativně propsala do úhrnných čísel návštěvnosti v období od ledna do poloviny léta; v porovnání s loňském rokem památky „přišly“ o 1,1 milionu zvědavých. Kupodivu ne všechny – výjimku dle dat NPÚ tvoří objekty Rožmberk, Žebrák, Krakovec, Rabí a Opočno, jež si meziročně přilepšily v průměru o 1500 návštěvníků.



Mačkanice na hradech a zámcích mírně pozvedávají obočí hygieniků a epidemiologů, srocení davů je živnou půdou šíření nákazy. S apelem na obezřetnost a dodržování základních hygienických pravidel – kde to jde, dodržovat rozestupy, co nejméně se dotýkat obličeje, pečlivě si mýt ruce, s příznaky nákazy nechodit nikam, v objektech pokud možno často větrat – však výraznější omezení zavádět neplánují.

Dle slov Renaty Povolné, mluvčí ministerstva zdravotnictví, se úřad a hygiena shodly, že si lidé mají prázdniny v rámci možností užívat. „Záleží na zodpovědnosti každého z nás, koronavirus tu s námi zůstane a je potřeba se tomu přizpůsobit, chránit sebe i své okolí. Chceme, aby si lidé užívali léto, zároveň však vyzýváme k dodržování zásad – nejen kvůli covidu, ale i jiným respiračním onemocněním,“ uvedla mluvčí.

Ve zmíněném Bečově zvládají kýžený nápor zájemců o prohlídky i díky tomu, že vedle obvyklých tras nabízejí nově dva další okruhy, jsou exteriérové, což ostatně také snižuje riziko nákazy. S tím souvisí i omezení počtu návštěvníků ve skupině na nejvýš dvanáct, obvykle je to dvojnásobek, prohlídky však oproti „normálu“ startují v kratších intervalech.

Odvrácená strana zájmu

Vedle pohledu památkářů počítajících příjmy ze vstupného lze na davy turistů nazírat i optikou měst a obcí, v nichž či u nichž se hrady a zámky nacházejí. A to už úsměv z tváře mizí. Masy příchozích někde působí problémy v dopravě, hlavně s parkováním, turisté produkují i množství odpadu.



„Místa, na kterých běžně parkují místní obyvatelé, v sezoně zabírají turisté, kteří chtějí ušetřit za placená parkoviště. Přitom jediné peníze, která radniční kasa získává z turistů, jsou právě ty z parkovného. Příjmy z něj nám akorát vystačí, abychom mohli zaplatit úklid odpadu, který za sebou návštěvníci zanechají,“ řekl pro Lidovky.cz starosta Bečova nad Teplou Miroslav Nepraš.