Hrr dolů a pád. ‚Letní‘ úrazy zaplavily tuzemská pohoří, lidé mnohdy přeceňují svoji kondici i zkušenosti

„Rok od roku v létě přibývá na horách úrazů. Stoupající trend je opravdu výrazný,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Radek Zeman, mluvčí Horské služby ČR.

Nárůst počtu úrazů přes léto evidují záchranáři vesměs ve všech tuzemských pohořích. „Je jich nejméně o polovinu víc než v předchozích letech, pomalu překonávají čísla ze zimy. To dříve určitě nebývalo,“ řekl serveru Lidovky.cz náčelník Horské služby Jeseníky Vítězslav Kaller. On a jeho kolegové ošetří během letní sezony, tedy v období od 1. května do 30. listopadu, více než tisícovku zraněných. Například o předminulém víkendu měli přes třicet zásahů. „S tím, jak přibývá návštěvníků hor, bohužel stoupá i počet pacientů,“ uvedl Zeman.

Cyklisté na špici

Nejvíc problémů na horách v letošním červenci a srpnu podle dat Horské služby způsobili cyklisté, když počet výjezdů za cyklisty v nesnázích vystoupal během dvou prázdninových měsíců na 590.

Například v Jeseníkách tvořily zásahy u kolařů téměř polovinu z pětistovky celkových výjezdů, v Krušných horách se cyklistů týkaly skoro dvě třetiny výjezdů tamních záchranářů.

Dle jesenického náčelníka Kallera jezdci na kolech často přecení svoje síly a vyrážejí na obtížné trasy. Jeho horská služba zasahuje zejména u sportovců, kteří se pokoušejí zdolat takzvané cyklotraily, což jsou speciální tratě pro sjezd. „Na tato místa se pády koncentrují. Skoro všechna lyžařská střediska si vybudovala takové stezky,“ poznamenal Kaller s tím, že problém nastává zvlášť u začátečníků, kteří špatně odhadnou své schopnosti a vyrazí rovnou na nejtěžší trať v areálu. Dochází pak i k těžkým pádům, při nichž jezdec narazí do stromu či přeletí přes řídítka.

Mluvčí karlovarské záchranné služby Radek Hes také upozornil, že cyklisté ve větší míře vyrážejí do těžko přístupných terénů. „Méně se bojí a víc si dovolí. My pak musíme i v létě aktivovat horskou službu,“ uvedl Hes, který je zároveň dobrovolníkem horské služby. Nedávno ošetřoval těžce raněného bicyklistu, za kterým se museli záchranáři slaňovat z vrtulníku. Ostatně spolupráce s leteckou záchrannou službou je zejména v horách nezbytná.

Pro představu: karlovarští záchranáři v průměrně aktivují horskou službu během zimního období v 25 až 30 případech, během letní sezony v 55 až 60 případech.

Vedle bicyklistů se horští záchranáři častěji než dříve zabývají i koloběžkáři, zejména těmi na elektrokoloběžkách, jež pohání baterie. Méně zdatní sportovci se s jejich pomocí dostanou opravdu až na vrcholky hor, při sjezdech však mohou nastat komplikace. „Bohužel si je na kratší trasy vypůjčují i ti, kteří na nich neumějí dobře jezdit. Navíc povětšinou nemají ochranné pomůcky, což je opravdu velmi bezpečné,“ uvedl pro Lidovky.cz Michael Georgiev, mluvčí záchranné služby v Libereckém kraji.

V porovnání s předchozími roky evidují záchranáři na severu Česka o třetinu víc úrazů spojených s elektrokoloběžkami či elektrokoly. „Jezdci totiž mnohdy přeceňují své schopnosti a fyzické možnosti. Často pak do relativně nepřístupného terénu vyjíždíme ke zraněným starším lidem, kteří jsou při pádu náchylnější na poranění. A vlivem námahy, na kterou nejsou zvyklí, dochází i k rozvoji interních onemocnění, jako jsou infarkty či cévní mozkové příhody,“ popsal liberecký zdravotník Georgiev.

Po pandemii nižší kondice

Rostoucí trend potvrzují také pojišťovny; z jejich statistik plyne, že zejména prázdninové měsíce jsou z hlediska úrazů vysoce frekventované. „V poslední době přibývají hlavně úrazy na kolech, koloběžkách nebo elektrokolech,“ uvedla v polovině září mluví pojišťovny Uniqa Eva Svobodová. Mezi příčiny úrazů řadí vedle přecenění vlastních sil nezkušenost, nízkou technickou zdatnost či nedostatečnou kondici.

„Máme čilé důchodce cyklisty nebo skialpinisty, ale také mladší ročníky, které přeceňují svoje možnosti a nedokážou si odpustit zážitek v podobě sjezdu na koloběžce z vrcholu hory, popřípadě jízdu na elektrokole v terénu,“ poznamenala mluvčí pojišťovny. Lidem se také během pandemie snížila kondice. To si ale nepřipouštějí a dál se věnují aktivitám, které vyžadují určitou fyzickou zdatnost.

Horské oblasti zkrátka nabízejí čím dál víc možností, při nichž může k úrazům dojít. Už dávno neplatí, že po zimní sezoně se lanovka zavře a znovu se rozjede až s prvním sněhem. „Lyžařská střediska se snaží v létě lákat návštěvníky nejen na vyhlídky, ale i na adrenalinové zážitky,“ uvedl karlovarský záchranář Hes. Vedle zmíněných cyklotrailů jde třeba o sjezdy na čtyřkolkách či trojkolkách. Záchranáři hojněji ošetřují i úrazy spojené se skalním lezením, k pádům dochází i ve speciálních lanových centrech, jež jsou dnes už skoro v každém areálu.

Vyražené zuby, překousnutý jazyk

Vrcholky hor se v létě hemží samozřejmě i pěšími turisty. Ani jim se úrazy nevyhýbají. „Povětšinou si poraní dolní končetiny, takže nemohou pokračovat v túře,“ řekl serveru Lidovky.cz náčelník Horské služby Orlické hory Josef Hepnar. „Turisté padají ze stezek, skal či svahů. V konkrétních kopcovitých lokalitách pak ošetřujeme třeba nehody paraglidistů,“ uvedl pro Lidovky.cz Lukáš Humpl, mluvčí záchranné služby v Moravskoslezském kraji.

Za jednu z příčin růstu počtu úrazů záchranáři označují pandemii nemoci covid-19. „Lidé byli dlouho zavření, byl lockdown, a po rozvolnění se to snaží kompenzovat. Přitom jsou ale mnohdy neopatrní,“ poznamenala Lucie Mikisková, mluvčí záchranné služby v Olomouckém kraji.

Zdravotníci apelují na sportovce, aby při svých aktivitách nosili přilbu. „Pro vážnost úrazu je naprosto zásadní, zda jezdec při sjezdu měl před nehodou ochranné pomůcky. Klíčová je helma, ta totiž zachraňuje životy. Platí to při lyžování i při cyklistice,“ upozornil Hes. Nejčastěji záchranáři v letních měsících – stejně jako v zimě – ošetřují pohmožděniny či zlomeniny. Nemilosrdný štěrk bez sněhové pokrývky navíc přináší víc krvavých odřenin.

Náčelník z Jeseníků však popsal, že výjimkou nejsou ani vyražené zuby, překousnutý jazyk, těžký otřes mozku nebo zlomená klíční kost. K takovým úrazům dochází zejména při sjezdech na kolech. Kaller proto radí, ať si cyklista svou jízdu vždy pořádně rozmyslí. „Je velmi důležité zjistit si předem obtížnost dané stezky. Rád bych apeloval na lidi, aby se nevrhali do složitých tratí, na které opravdu nemají,“ upozornil.