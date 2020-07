Dětské úrazy: nejčastěji z trampolín a kol. Kvůli počasí letos záchranáři evidují méně případů tonutí

Praha Vykloubené rameno a uražený dolní konec pažní kosti. Tak skončily v půlce července hrátky na trampolíně u dvou malých chlapců ze Znojemska. Nejsou přitom výjimkou. Oblíbené zahradní trampolíny vedou podle záchranářů k čím dál častějším dětským úrazům. K nim dále toto léto patří hlavně pády na kolech a bruslích, naopak méně je tonutí.

Byť se trampolíny stávají venkovním vybavením kdejakého rodinného domu, dospělí tuto oblíbenou dětskou kratochvíli mnohdy podceňují. Ve většině případů vede chvilka nepozornosti k lehčímu poranění, které ani zásah záchranné služby nevyžaduje. Černější scénáře ale vedou třeba až na operační sál.

Vozidlo záchranné služby (ilustrační foto).

„Případů máme více než loni. Trampolíny jsou fenomén poslední doby, dochází tam k častým zlomeninám předloktí, pažních kostí, stehenních kostí, otřesům mozku, vymknutí, může dojít i k poranění páteře,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí Zdravotní záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník. „Hodně záleží na tom, jak je trampolína velká a kolik osob na ní může skákat. Nejvíce dochází k těžším úrazům, když najednou skáče více dětí a třeba i dospělých,“ dodal.

Podle krajských záchranných služeb končí hopsání na trampolíně nevesele čím dál častěji. Vyzývají proto k opatrnosti a zajištění ochranných sítí tak, aby děti nevypadly na tvrdou zem.

Ačkoli je na konečné bilancování ještě brzy, počet dětských úrazů během prázdnin narůstá tradičně – až o desítky případů oproti školním měsícům.

Často za nehody může sport, hrátky, ale i nuda v prázdninovém volnu. Z informací, které serveru Lidovky.cz poskytly záchranné služby z jednotlivých krajů, vyplývá, že kromě trampolín jde hlavně o zlomeniny a rozbité hlavy po pádu z kola, koloběžek, kolečkových bruslí nebo skateboardu.

Popáleniny i otravy

Stoupá i počet výjezdů k popáleninám při rodinném grilování či velkých ohních. Většinou jde o lehčí zranění, k těm vážnějším záchranáři míří méně často.

Smutným evergreenem přes léto zůstávají otravy alkoholem a další zranění pod jeho vlivem, jež souvisejí s tím, že nezletilí hledají zábavu a experimentují, aby „zabili čas“.

Lékařka ukazuje dítěti rentgenový snímek.

„Přibylo úrazů na kole. Pak jsou to úrazy, které vzniknou při vodních hrátkách, například při jízdě na tobogánu nebo po skocích do vody. A samozřejmě trampolína,“ okomentovala pro Lidovky.cz aktuální sezonu mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela Bothová. Denně vyjíždějí jihomoravští záchranáři asi k 250 případům, z toho je zhruba 25 dětských úrazů.

Završení rodinných cyklistických výletů se teď častěji než jindy odehrává i na odděleních urgentního příjmu, jak serveru Lidovky.cz sdělila primářka Jitka Dissou z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Poraněním hlavy končí podle záchranářů nejvíce letních aktivit. „Tvoří asi třetinu všech našich výjezdů k nezletilým osobám. Dále jsou to zlomeniny, pohmožděniny či popáleniny,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí záchranné služby kraje Vysočina Petr Janáček.

Nejinak tomu je u jihočeských záchranářů. Ti během července zasahovali u 190 dětských úrazů, z toho bylo nejvíce právě zranění hlavy. Záchranáři proto apelují na rodiče, aby při cyklistických či inlinových výletech dbali u dětí na nošení bezpečnostní přilby. „Někteří rodiče to dost podceňují. Dokud nejsou konfrontováni s tím, že dítě spadne, má krvácení do mozku a nedejbože zemře nebo zůstane ochrnuté po zbytek života – tak to rodiče kolikrát slyšet nechtějí,“ varuje mluvčí záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník.

Deštivé léto, méně utonutí

Ani letos se záchranáři nevyhnuli zásahům u zranění nebo tonutí ve vodě. Případů ale zatím evidují méně, za čímž stojí deštivý červenec. „Několikrát jsme vyjížděli k malým dětem po tonutí v zahradních bazénech či jezírkách. Naopak méně je tonutí či úrazů na velkých vodních plochách. To připisujeme chladnějšímu počasí,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí jihomoravské záchranné služby Bothová.

Na tom, že vodních nehod bylo zatím méně než v minulé sezoně, se shodují i další krajští záchranáři. „Evidujeme několik tonutí, ale ne utonutí. Není to tak katastrofické jako loni,“ potvrdil serveru Lidovky.cz vedoucí školitel záchranné služby Středočeského kraje Marek Hylebrant.

Podobná bilance zaznívá i z Jihočeského kraje, kde však ke dvěma smutným případům vyráželi v předminulém týdnu. Záchranářům se nepodařilo zachránit batole topící se v zahradním jezírku ani staršího předškoláka v rybníce.

Zdravotníci proto důrazně nabádají dospělé, ať děti ve vodě nepouštějí ze zřetele, nebo ať je raději drží na břehu.