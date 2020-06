Dovolená je k regeneraci, nepřepínejte se. Hrozí i vážné úrazy, varuje lékař

Každoročně se někdo na dovolené dopustí fatální chyby a ohrožují jej otravy, kolapsy organismu, vážné úrazy, podotýká praktický lékař Marcel Nesvadba z Turnova.

LN Jsou určité skupiny lidí, které by letos měly vybírat dovolenou obezřetněji?

S tím, jak se postupně uvolňují různá restrikční opatření, se opětovně zvedá zájem mezi obyvateli o cestování do různých vzdálených i méně vzdálených destinací. Vzhledem k doznívající krizi bude letošní léto, co se výběru destinací týká, pravděpodobně atypické oproti předchozím rokům.

Dříve většina občanů ČR volila jako tradičně nejoblíbenější destinace Chorvatsko, Slovensko a případně Řecko. Tam určitě zamíří lidé i letos, ale určitě se zvýší zájem o cestování po České republice. To jistě, jakožto riziková skupina více ohrožená nemocí covid-19, využije řada seniorů. V Česku také zůstane spousta lidí z důvodů finančních, ale i z důvodu komfortnějšího způsobu dopravy.

LN Co je dobré si zabalit na dovolenou do lékárničky?

Doma bychom určitě neměli zapomenout dostatečnou zásobu běžně užívaných medikamentů. Většinou se jedná o léky proti průjmovým onemocněním, která jsou častá po požití nedostatečně tepelně zpracovaného masa při grilování nebo jeho nedůkladném omytí před tepelnou úpravou.

Pokud trpíme nějakým chronickým onemocněním, určitě bychom si měli nechat od svého ošetřujícího lékaře předepsat léky, které nám vystačí na celou dovolenou. Poradit bychom se s ním měli i o tom, jaké další léky se nám vzhledem k našemu stavu mohou hodit.

Samozřejmě nesmíme zapomenout vzít si s sebou kartičku zdravotní pojišťovny, která je potřebná v případě nutnosti ošetření nebo hospitalizace i v zemích Evropské unie.



Nezbytné jsou také opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem při vystavení pokožky slunečnímu záření. Zvláště v přímořských destinacích, ale i v tuzemsku.

Neměli bychom zapomínat ani na případné štípnutí či bodnutí neznámým hmyzem – pro tento případ je dobré mít u sebe léky z řady antihistaminik a dále krém s obsahem kortikoidů k lokálnímu užití. S výběrem vám poradí lékař nebo lékárník.

LN Díky teplému počasí a dešti už se lidé chlubí svými houbařskými úlovky. Na co nezapomenout při houbaření?

Kdo rád cestuje po Česku a nevynechá návštěvu lesů, měl by se před každým výletem do lesa chránit různými repelenty. A také očkováním proti klíšťové encefalitidě, obzvláště v případě seniorů, vzhledem k vysokému výskytu klíšťat v posledních letech. Ti, kteří rádi sbírají, připravují a následně konzumují houby, by měli vyrážet do lesa s atlasem hub, i třeba v mobilní aplikaci, anebo radši sbírat pouze ty houby, které opravdu znají. Tady je lepší vyhýbat se jakýmkoliv experimentům. Konzumace byť jen malého množství jedovaté houby může mít tragické následky s fatálním koncem.

LN Bohužel každoročně přibývají smutná čísla i do statistik utonutí. Jak tomu zabránit?

I zde je nutné dodržovat určitá pravidla. Nikdo by neměl při vstupu do vody zapomínat na to, že je nutné vstupovat do vody pozvolna po předchozím osvěžení. Není dobré do vody skočit. Nejen kvůli možnosti úrazu, ale i pro případné prudké ochlazení oproti okolnímu vzduchu, které může u disponovaných jedinců vést až k srdeční zástavě a náhlé smrti.

Během plavání ve vodě by měl každý dobře předem zvážit své plavecké schopnosti a nepřeceňovat svoje síly, aby v důsledku vyčerpání nebo křečí nedošlo k utonutí. V neposlední řadě je také dobré vždy zkontrolovat, do jaké vody vstupujete, protože v horkých letních měsících může být voda zvláště v rybnících zanesena různými sinicemi, které mohou způsobit nepříjemnou kožní vyrážku nebo výrazné zažívací obtíže.

LN Co ještě může hrozit při pobytu u vody?

Důležité je pravidelně doplňovat tekutiny, aby se zabránilo dehydrataci, a chránit své tělo volným oblečením a pokrývkou hlavy a tím zabránit případnému úžehu ze slunečního záření. Vyvarovat bychom se měli konzumaci alkoholických nápojů, které následně vedou k dehydrataci organismu. Dobré je mít s sebou i sluneční brýle, které chrání oči před nebezpečným ultrafialovým zářením.

LN Sluníčko je ale zrádné nejen u vody...

Ten, kdo nemá rád horké slunce a vodu a vydá se v létě do hor, si musí uvědomit, že slunce na horách je stejně nebezpečné pro nechráněnou pokožku jako u vody, proto i tam musí být samozřejmostí ochranný krém s vysokým faktorem a sluneční brýle. Také by neměl zapomínat na vhodnou obuv s pevným kotníkem, která by měla předejít zraněním při pohybu v nerovném horském terénu.

Při vysokohorských túrách je nezbytné před každou cestou oznámit v ubytovacím zařízení, kam se vydáváte a s kým. Mít s sebou dostatek tekutin a případně i něco k jídlu a zároveň i mobilní telefon, jímž se dá přivolat pomoc horské služby nebo jiných záchranářů.