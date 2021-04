Evropským covidpasům hrozí výrazné zpoždění. Česko chystá vlastní systém pro letní turistiku

PRAHA Českými milovníky dovolené u moře tolik očekávané evropské covidpasy mohou nabrat zpoždění. A to nejméně měsíční. Evropská komise je sice přislíbila zavést od poloviny června, podle diplomatických zdrojů serveru Lidovky.cz se ale zdravotní osvědčení stane realitou nejdříve v červenci. Hlavní brzdou je technika, napsal bruselský server Euractiv.com.

Projekt podle serveru údajně čelí řadě problémů kvůli rozdílné infrastruktuře v sedmadvacítce zemí. Jenže svůj podíl zodpovědnosti má i Evropská komise, která musí členským státům poslat šablonu, přesné technické standardy, podle nichž by měly své systémy a aplikace stavět. A k tomu stále nedošlo.



Letní dovolenou u moře to ale podle premiéra Andreje Babiše (ANO) a vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly nezbrzdí, pokud tedy dovolí epidemiologická situace. Česko totiž souběžně vytváří „domácí“ aplikaci s QR kódem, který v sobě nese informace o očkování a od konce dubna v ní bude zahrnut i výsledek laboratorního PCR a antigenního testu.

„Rozhodně nechceme čekat na Evropu. Víme, že aplikace bude potřeba, že to bude na základě QR kódu. Proto až Brusel vydá úplný standard a řekne se, jak to EU chce, budeme připraveni,“ zdůraznil pro Lidovky.cz Dzurilla. Aplikace by se podle něho navíc mohla využít i jako vstupenka do restaurací nebo pro volnočasové aktivity.



Podobný scénář jako Česko volí také třeba Chorvatsko a Řecko, na které letos sází většina tuzemských cestovních kanceláří. Země se chce oočkovaným či otestovaným turistům otevřít v polovině května, není o tom ale ještě definitivně rozhodnuto.

„Nemůžu v tuto chvíli říct: ano, kupte si zájezd do Řecka. Současná epidemiologická situace ještě neukazuje významné zlepšení,“ řekl pro Lidovky.cz český velvyslanec v Řecku Jakub Karfík.



Ať už covid pas, či lokální aplikace, k rozlousknutí zůstává ještě jedna poměrně tuhá skořápka. Očkovací certifikát se nyní vydává až po druhé dávce vakcíny. Při dnešním tempu očkování a prodloužení intervalů mezi první a druhou dávkou by mohl třeba takový čtyřicetiletý Čech dostat cestovní propustku až někdy na podzim. Celé covidpasy by tím pádem pro řadu lidí ztratily letos v létě smysl.

Na letní zahraniční dovolenkování bez testů by mohl zapomenout ten, kdo by byl naočkován první dávkou v květnu nebo v červnu. Druhou dávku totiž dostane v případě vakcíny Pfizer a Moderna až někdy v druhé půlce léta. U AstraZeneky může počítat nejdříve s podzimním termínem.

„Už uvažujeme nad tím, že do aplikace budeme dávat i informaci o první dávce vakcíny. Z hlediska techniky a IT to není vůbec problém. Záleží na epidemiolozích. Celé je to ale o uznatelnosti, je na každém státě, jak to bude řešit. Diskuse na toto téma vede i tým připravující evropské standardy,“ uvedl Dzurilla. Podle epidemiologa Petra Smejkala by jedna očkovací dávka neměla představovat překážku v cestování. „Tento údaj bych doporučil zanést do covidpasů,“ potvrdil pro Lidovky.cz.

Chorvaté uznají i Sputnik V

Pokud by k tomu nedošlo, premiérův sen o dovolené v cizině by se rozpadl jako domek z karet. „Přeji si, abychom v létě jeli na dovolenou do zahraničí. Jsem přesvědčen, že se to povede a že do konce června naočkujeme dost lidí,“ řekl v nedávném rozhovoru pro Prima CNN.

Naděje na léto za hranicemi se zatím nevzdává ani šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD). Kdyby se nicméně shoda mezi sedmadvacítkou nenašla či by selhala technika, ve hře jsou ještě bilaterální propustky a dohody. „Jestliže by nebyla připravenost celé sedmadvacítky, bude Česko jednat individuálně se státy, které by o to měly zájem,“ uvedl ministr.

Už nyní je jasné, že o českého turistu bude soupeřit Chorvatsko právě s Řeckem. Ekonomiky těchto dvou přímořských států by další dramatický pokles návštěvnosti stěží zvládly. Na společný unijní postup proto nečekají a představují své letní plány s opatrností už nyní.



Chorvatský ministr vnitra Davor Božinović informoval o tom, že při cestách do země nebude vyžadována karanténa, pro vstup bude stačit negativní výsledek nejen dosud výlučně PCR testu, ale i testu antigenního, případně i platné potvrzení o prodělání nemoci covid-19. A samozřejmě výhodou bude potvrzení o vakcinaci. Navíc tamní úřady nebudou dělat rozdíl mezi vakcínami, jimiž budou přijíždějící turisté oočkováni. Může tudíž jít nejen o látky, jejichž použití už doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), ale i o ruský preparát Sputnik V nebo o některou vakcínu čínských společností.

Řecko zase do určité míry zopakuje loňský scénář s namátkovým testováním na letištích, tentokrát ale půjde patrně o antigenní testy s výsledkem do několika minut. Naopak pro neočkované bude povinnost mít negativní PCR test, antigen v tomto případě stačit nebude, prozradil serveru Lidovky.cz český ambasador v Aténách Jakub Karfík.

Spása pro cestovky

K nastartování cestovního ruchu se upínají tuzemské cestovní kanceláře, které loni v důsledku pandemie značně vykrvácely. „V současné době, kdy se již očkuje ve větší míře a připravuje se zavedení covidpasů, evidujeme denně stále vyšší počty dotazů a nových rezervací letních dovolených,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí CK Čedok Eva Němečková. Právě Řecko bude podle ní letos patřit k nejoblíbenějším zemím.

Fakt, že Řecko dopředu avizovalo pravidla, za kterých bude turisty přijímat, je dobrým signálem i podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka. „Žebříčku předprodejů na léto nyní vévodí,“ řekl.

Evropská komise navrhla zavedení jednotného digitálního osvědčení v polovině března. Jednodušší cesty přes hranice, které komplikuje pandemie, by s ním měli podle plánů EK od léta mít lidé očkovaní, s negativním testem či protilátkami proti covidu-19.

Aby se jím lidé mohli začít prokazovat, musí nejprve pravidla pro jeho zavedení schválit členské státy a europarlament. Standardní schvalování v parlamentu však většinou trvá řadu měsíců, což by zřejmě posunulo začátek vydávání pasů nejméně na podzim. Europoslanci proto minulý týden rozhodli, že covidové pasy projednají nadstandardně rychle, hovoří se o konci dubna.

Naopak složitější debata než v europarlamentu se očekává mezi členskými zeměmi EU, jež se po půlroční snaze zatím neshodly například ani na vzájemném uznávání testů. Debaty se patrně povedou i o tom, zda uznávat vakcíny neautorizované v EU, což návrh Komise jednotlivým státům umožňuje.