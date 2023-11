Uchazeč o post šéfa Pirátů Špoták: Přijde-li někdo s nápadem, který se nám nelíbí, nemusíme mu jít hned po krku

Lidovky.cz: Jste hejtman Plzeňského kraje, proč jste se rozhodl „naložit“ si i včera oznámenou kandidaturou na post předsedy Pirátů?

Zvažoval jsem to dlouho. Posledním impulsem pro mě bylo odvolání Jakuba Michálka z Republikového výboru strany. Hlasování členské základny totiž dopadlo těsně – opravdu téměř 50 na 50 –, což dle mě ukázalo, jakým způsobem je teď strana v některých otázkách rozdělena. Mým cílem je vrátit Českou pirátskou stranu tam, kde byla po volbách v roce 2017, kdy Piráti vstoupili do velké celostátní politiky. Tehdy jsme totiž byli obrovsky soudržní a díky tomu jsme dosáhli na volební úspěch.

Lidovky.cz: V čem je podle vás strana momentálně rozdělená?

Z hlediska vnitřní komunikace, která se zkomplikovala po volbách v roce 2021 (Piráti získali jen čtyři poslanecké mandáty – pozn. red.). V předchozím volebním období jsme měli v každém kraji minimálně jednoho poslance. Důsledkem toho bylo, že tok informací – komunikace z centrální úrovně k jednotlivým členům – byl daleko plynulejší. To se zkomplikovalo – máme pouze čtyři poslance, a to ze tří krajů. Tok informací už není takový a někteří členové podle mě trpí frustrací z toho, že nejsou úplně vtažení do dění a do vládního angažmá Pirátů. Z toho pak někdy může vyplynout právě takový krok, kterého jsme nyní byli svědky – tedy odvolání (Michálka).

Otázku komunikace jsme v posledních měsících ve straně hojně diskutovali a za poslední měsíce se směrem ke krajským jednotkám rapidně zlepšila. I proto, že Piráti sedí na spoustě krajských úřadů a máme úspěšné náměstky. Dle mého by komunikace směrem do vnitřní členské základny měla být ještě masivnější.

Lidovky.cz: Spor, který stál poslance Michálka místo ve výboru, se vede o to, zda má být řízení strany centralizovanější, a tím pádem efektivnější, nebo zda má být nadále široce demokratická, což ale může na efektivitě a celkově i ideologickém ukotvení ubírat. Na které straně stojíte vy?

Domnívám se, že strana by se měla dočkat zefektivnění řízení. Zkrátka nejsme strana z roku 2009, jsme v době o téměř patnáct let později.