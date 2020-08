Jak bude o víkendu: podzim začíná klepat na dveře, za teplem jeďte na Moravu

PRAHA Velmi rozdílné teploty v Čechách a na Moravě předpovídají meteorologické modely na nadcházející víkend. Zatímco na Moravě se zejména v sobotu ještě rtuť teploměru dostane nad 25 stupňů, v Čechách bude až o osm dílků teplotní stupnice chladněji.

Vypadá to na konec teplého léta – studená fronta, postupující ze západní Evropy k východu, přinese o víkendu do republiky, zejména do Čech, znatelné ochlazení. Když k tomu přidáme četnější srážky i rychle se krátící bílý den (v porovnání s obdobím kolem letního slunovratu na konci června je nyní slunce nad obzorem o dvě a půl hodinu kratší dobu), znamená to jediné: podzim začíná klepat na dveře.



Jak bude další dny? Podívejte se na aktuální předpověď počasí.

Sobota bude na celém území Česka pošmourná, s převážně zataženou oblohou, z níž budou často vypadávat dešťové kapky. Půjde spíše o přeháňky či kratší dešťové periody bez mimořádných jevů, bouřky by se měly vyskytnout jen zcela ojediněle, nebo vůbec. Slunce se na obloze objeví jen výjimečně a vždy na krátkou dobu, častěji by k tomu mělo dojít na Moravě a ve Slezsku. Foukat bude mírný až čerstvý vítr od západu či jihozápadu.



Pokud se meteorologické modely známé v době publikace tohoto příspěvku potvrdí, budou ovšem v sobotu velmi rozdílné teploty na západě a východě země. Teplotní rozhraní bude probíhat zhruba přes Vysočinu a zatímco v západních či středních Čechách se na řadě míst rtuť teploměru nedostane ani na dvacet stupňů, na Moravě ještě zůstane výrazně tepleji. V Jihomoravském kraji se dokonce vzduch může ohřát až na hodnoty blízké tropické třicítce.

V neděli zůstane charakter počasí podobný jako v sobotu, studený vzduch povane směrem k východu posouvat jen zvolna. I druhý víkendový den bude proto Morava teplejší než Čechy, rozdíl už ale nebude tak výrazný jako v sobotu – maxima přes 25 stupňů nastanou na Moravě spíše výjimečné. S přeháňkami či deštěm se musí počítat na celém území Česka.

Počátkem příštího týdne dorazí skutečné ochlazení i do východní části republiky a teploty mezi Čechami a Moravou se tím srovnají, podle dosavadních předpokladů ovšem na podprůměrných hodnotách s denními maximy pod dvaceti stupni Celsia. Dešťových kapek by mělo postupně ubývat.

Detailní předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu http://portal.chmi.cz.