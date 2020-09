Jak bude o víkendu: výlet naplánujte na sobotu, v neděli se prudce ochladí a může přijít déšť

Praha Na výlet do hor, cyklistický okruh či na vodu vyrazte v sobotu, zatímco na neděli si naplánujte aktivity spíše pod střechou. Studená fronta totiž nadcházející víkend výrazně rozdělí: sobota bude teplá jen s občasným deštěm, zatímco neděle přinese podstatně nižší teploty a na Moravě i více vlhkosti.

Počasí v sobotu vyvolá – letos dost možná naposledy – pocity doznívajícího léta. Po nadprůměrně teplé noci, kdy minimální hodnoty v nížinách neklesnou pod 15 °C, bude rtuť teploměru rychle stoupat vzhůru a na většině území Česka odpoledne přesáhne 25 °C. Teplo bude i na horách, třeba hřebeny Šumavy očekávají maxima přes dvacet stupňů.

To vše se bude dít zprvu na pozadí bezmračného nebe, odpoledne a hlavně navečer ale oblačnosti bude přibývat a místně se na postupující studené frontě mohou vyskytnout přeháňky, jen výjimečně i bouřky. Přechod fronty může dočasně provázet i silný vítr.



Nejteplejší vzduch předpokládají modely v jižní části republiky. V jihomoravských úvalech se maximální teploty mohou dostat dokonce až těsně k tropické třicítce, což jsou na začátek září nebývale vysoké hodnoty.

Neděle bude v porovnání s prvním víkendovým dnem asi o 7 stupňů chladnější, tedy s maximálními denními teplotami jen kolem 22 stupňů; v Čechách bude ještě asi o dva stupínky chladněji.



Poměrně výrazné rozdíly se podle aktuálních informací očekávají co do srážek: zatímco v Čechách bude pršet zřejmě jen místy či dokonce vůbec, na Moravě mohou být během neděle srážky i trvalejší. Oblaků se bude každopádně na celém území republiky vyskytovat hodně – v porovnání s teplou, slunečnou sobotní pohodou to bude opravdu velký rozdíl.



Počátek příštího týdne přinese povětrnost typickou pro tzv. babí léto. V pondělí sice ještě budou, hlavně na východě, doznívat místní srážky, v následujících dnech se ale prosadí slunečné počasí. Teploty ovšem připomenou blížící se podzim: v nížinách se maximální hodnoty dostanou jen ke dvacítce, v noci klesnou k deseti stupňům. Ranní hodiny budou, hlavně v nižších polohách, provázet mlhy.



Detailní předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu http://portal.chmi.cz.



Uvedené prognózy vycházejí z veřejně dostupných meteorologických dat a pracují s pravděpodobnými údaji. Skutečný průběh počasí v budoucnu se může od prognózy lišit a autor příspěvku ani server www.lidovky.cz za případné odchylky nemohou nést odpovědnost.