Běh nebo cyklistika i bez roušky, záleží však na místě. Jak je to v Česku nově se sportováním?

PRAHA Venkovní sportoviště se otevírají veřejnosti. Lidé si mohou zahrát tenis, golf a jiné sporty. Mimo frekventovaná místa už nemusíte nosit při běhu či jízdě na kole roušku.

Pověstná první vlaštovka značící oblevu v omezeních v rámci krizového stavu padla na rekreační sport a aktivní pohyb vůbec. Pro mnohé úlevná slova místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) ale vzápětí vzbudila řadu dotazů od sportuchtivých občanů. Co všechno tedy mohou od úterního rána provozovat, aniž by tím upadli v nemilost zákona?



Podle Havlíčka se jedná výlučně o sporty individuální, na ty rozvolnění zákazů mířilo především. Týká se tak cyklistiky, běhání nebo třeba inline bruslí. Při těchto aktivitách už nebude vždy nutná rouška, alespoň v situacích, kdy nejsou v okolí sportovce další lidé. Pro ty, kterým zní taková definice vágně, nabídl včera vysvětlení ministr vnitra a šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).



Cyklostezka. Ilustrační foto.

„Pokud někdo jezdí po městských cyklostezkách, kde je i podle fotek z víkendu hlava na hlavě, má rouška smysl. I kdyby byly rozestupy formálně dodržovány,“ řekl v lehce podrážděné reakci na dotazy novinářů Hamáček. Zopakoval, že lidé by měli k těmto situacím přistupovat se selským rozumem. Virus se totiž šíří kapénkovou infekcí, jejíž dosah je zhruba dva metry. „Občas bychom uvítali, kdyby byl selský rozum uplatňován i vůči nám,“ podotkl.



Zatímco občas si policisté na příliš rychle jedoucí řidiče rádi počíhají za nějakým tím keřem u silnice, v případě dodržování těchto vládních opatření podle ministra vnitra tak přísní nebudou. „Policie nemá kapacity na to, aby stála v lese za stromem a chytala tam osamělé chodce. Pokud si někdo v lese sundá roušku a nikdo kolem něj dva metry nebude, rozhodně na něj nevyskočí policista s pokutou,“ vysvětlil Hamáček.



Neznamená to ale, že musíte být při sportovních aktivitách nutně sami.Chcete-li si zahrát třeba tenisovou čtyřhru, nebudete mít problém. Na obou stranách kurtu jsou totiž pouze dva lidé, což je od včerejška povolený limit. Podle stejné logiky si tak můžete rozehrát volejbalovou partii, přes síť soupeřit v plážovém volejbalu nebo se utkat ve stolním tenise či golfu.



Pokud se rozhodnete sportoviště skutečně navštívit, mějte na paměti, že kromě samotné hrací plochy je funkčnost areálů zcela omezena. Nedostanete se tak ani do šaten, sprch a dalších zařízení. I proto je i nadále zakázán provoz všech sportovišť v uzavřených prostorech jako jsou haly či tělocvičny.



Opatření dodržujte, apeluje Jansta

Nejlepší tak je řídit se při vykládání omezujících opatření stejnými principy, kvůli kterým nyní celá republika nosí roušky a zůstává povětšinou doma. Jde především o snahu omezit mezilidský kontakt, a zabránit tak nekontrolovanému šíření nemoci. Budete-li mít tato pravidla vždy na paměti, nemělo by se vám stát, že přijdete do křížku se zákonem.



Kroky vlády vstřícné ke sportovcům ocenil také předseda České unie sportu Miroslav Jansta. „Vyzkoušet uvolnit některá sportoviště je skvělý krok. Sport totiž znamená zdraví, nejenom fyzické, ale taky psychické,“ uvedl pro server Lidovky.cz. Pokud se opatření osvědčí, byl by prý rád, aby v horizontu 14 dnů přišly na řadu i kolektivní sporty a limit shromažďování se posunul zpět na 30 lidí. Pomohlo by to prý také sportovním klubům, pro které znamená výluka činnosti silný ekonomický nápor.



I tak mají ale vše podle Jansty ve svých rukou hlavně ti, kteří se rozhodnou mírnější pravidla pro venkovní sportování využít. „Prvně musí lidé uvolněná opatření dodržovat, aby nedošlo k nárůstu případů nakažených. Tímto je tak prosím, aby se chovali zodpovědně. Pomohou tak i dalším , aby se mohli ke svým sportům brzy vrátit,“ apeloval na občany šéf sportovní unie.