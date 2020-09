Jak to je s ‚covidími‘ neschopenkami od praktiků? Jejich šéf vysvětluje, proč pacienty neposílají do karantény

Praha Setkání s nakaženým, trasování, kontakt od hygieny, karanténa, testy – pandemie koronaviru do české společnosti vnesla nejen nespočet nových pravidel, ale také spoustu otázek.

Někteří lidé se setkávají s tím, že je při kontaktu s nakaženým hygiena hned nezkontaktuje, tak se raději hned obrací na praktického lékaře a v některých případech se setkávají s tím, že místo karantény dostanou neschopenku, aniž by o ni žádali. Proč? Na to webu Lidovky.cz odpověděl Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR.

Lidovky.cz: Popsal byste, z jakého důvodu se dělají dva testy na covid-19, tedy vstupní a výstupní, když ten první vyjde negativní?

Funguje to tak, že pacient by měl zůstat v karanténě do té doby, než bude mít negativní i ten druhý test. První negativní test říká, že v tuto chvíli nemocný není, ten druhý test se dělá proto, že uplyne předpokládaná inkubační doba. Pokud i ten druhý prokáže, že osoba není nemocná, může do práce a karanténa tím pádem končí.

Lidovky.cz: Jak je to vlastně s karanténou? Může ji například „nakázat“ i někdo jiný než hygiena, třeba praktický lékař?

Správně to má být tak, že karanténu vystavuje hygiena, protože to by praktik dělat neměl a za normálních okolností to ani nedělá. Ale v současné době je to tak, že hygienické stanice nestíhají, jsou přehlcené a tak ministerstvo zdravotnictví řeklo, že když se na praktiky obrátí hygiena s požadavkem o pomoc, tak ji mohou předepsat i praktici, ale trochu jinou formou.

Lidovky.cz: Jakou?

E-neschopenkou. V podstatě to má stejná pravidla a dohoda je taková, že by se ta e-karanténa měla vystavovat úplně každé osobě - i osobě, která nemá nemocenské pojištění, to znamená důchodcům, lidem na OSVČ, nebo klidně i lidem, kteří chtějí pracovat na home office, protože je to v tento moment jediný „marker“, který vůbec dokáže zdokumentovat, kolik lidí máme v karanténě a my se podle toho tak můžeme orientovat. Pacient je zanesený v systému a ví se, že čeká na test, a že se karanténa ukončí, až když je ten test negativní.

Lidovky.cz: Ale v případě neschopenky lidé nepracují a nepobírají plnou mzdu…

Ano, ale v tomto případě je to jiné v tom, že si to ti lidé, kteří dostanou od praktického lékaře neschopenku, mohou vykomunikovat se zaměstnavatelem. Dohodnou se, že budou pracovat z domova, pokud jim to jejich práce umožňuje a pak je na zaměstnavateli, aby informoval sociálku.