Izraelská inspirace. V Klánovicích zorganizovali jednodenní hromadné očkování pro 200 seniorů a učitelů

PRAHA-KLÁNOVICE Vedení městské části Praha-Klánovice se rozhodlo zjednodušit přístup k očkování starším spoluobčanům a ve spolupráci s týmem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ve čtvrtek zorganizovalo jednodenní hromadné očkování. To kopíruje izraelskou strategii hromadné vakcinace. Klánovice tak pozvaly do sportovní haly přibližně 200 osob ve věku nad sedmdesát let a také pracovníků místní mateřské a základní školy.

Krátce po osmé ráno plní klánovickou sportovní halu první zájemci o očkování proti covidu. Přicházejí pomalu, jeden po druhém. U vchodu, kde na dveřích visí cedule ,,Očkujeme Pfizer BioNTech“, je vítají dva mladí zdravotníci v respirátoru a modrém ochranném obleku. Nově příchozí hbitě vyhledávají v dlouhých seznamech...



,,Tak se prosím posaďte a vyplňte tento formulář,“ naviguje seniory trpělivě personál, který je jim celou dobu k dispozici a doprovází je k velkému stolu. Halou se line šum tlumených hlasů pracovníků a klábosení příchozích, kteří se zde často potkávají se svými známými poprvé po dlouhých měsících. Místy poklidnou atmosféru přehluší pobídka zdravotní sestry: ,,Další prosím!“ mává v gumových rukavicích na čekající zpoza plenty provizorní očkovací stanice.

Prostorná hala, kterou údržbáři v časovém předstihu rozdělili na dvě části, slouží napůl jako hlavní očkovací zóna, kde seniorům pomáhají zaměstnanci vyplňovat údaje o jejich zdravotním stavu, lécích a alergiích, a čekárna, kde lidé po aplikaci vakcíny pro jistotu půl hodiny vyčkávají.

Jděte za hezkou doktorkou

V hlavní části se personál neúnavně stará o hladký průběh akce. Jedna z pracovnic, která pomáhá přečíst a vyplnit formulář staršímu pánovi, následně rychle proběhne mezi židlemi, aby na druhé straně haly zkontrolovala všechny potřebné údaje seniorky, která přišla na očkování v doprovodu dcery. ,,Můžete za tou hezkou doktorkou v ordinaci B, prosím,“ dodá s úsměvem.

„Ordinací“ se míní dvě vysoké házenkářské branky pokryté sytě žlutou látkou, označené bílou cedulí A a B. Tam se o občany vždy stará jeden lékař a zdravotní sestra. ,,Těšil jste se k nám dneska?“ dotazuje se sestřička staršího muže, který si zvolna odkrývá rameno a pobaveně se sestrou vtipkuje. Pacienti se střídají jako na běžícím páse, zdravotníci očkují rychleji, než bylo v plánu. Původně měli za půl hodiny naočkovat dvacet lidí, ale díky efektní spolupráci všech přítomných se to podařilo zvládnout v kratším čase.

„S manželem jsme s očkováním neváhali ani minutu. Navíc toto je milé překvapení, jak to vedení města zařídilo,“ nadšeně komentuje úsilí pražských Klánovic místní seniorka, která nechtěla být jmenována. Na první dávku čeká v doprovodu partnera.

Dlouho se nerozmýšlela ani další skupinka. Odpočívají po očkování na připravených modrých plastových židlích s dvoumetrovými rozestupy. ,,Bydlíme necelých pět minut odsud, takže pro nás to bylo perfektní,“ doplňují Klánovičtí.

„Víte, manželovi je třiaosmdesát, takže ho musel na očkování do centra Prahy dovézt syn. Já jsem za tuto možnost moc ráda. O tom, zda se kdy nechám naočkovat, jsem nepochybovala,“ pochvaluje si další z žen. Očkování považuje za samozřejmost. ,,Já už se s nikým z místních dlouho nevídám, měli jsme tu dámský klub, ale to je teď pozastavené, tak se těším, až se to zase zprovozní,“ dodává.Všeobecně mezi příchozími panuje spokojenost s přístupem města a rychlostí celého procesu, kdy seniorům pomáhali pořadatelé akce i se samotnou registrací do státního systému.

Do haly proniká dopolední slunce, většina starších zájemců již dávku dostala a krátí si třicetiminutovou dobu po očkování čtením novin a veselým ač distančním hovorem se spolusedícími. Mnoho z nich se zde potkává se známými a dohání zmeškané měsíce schůzek.

Přišli i učitelé

Krátce před jedenáctou k registraci přicházejí pedagogové a mezi posledními naočkovanými je ředitel místní základní školy.

Akce končí po poledni s časovým předstihem. ,,Odhadujeme, že ve věkových skupinách, pro které bylo otevřeno očkování, dostali v Klánovicích první dávku vakcíny asi tři čtvrtiny a zhruba polovinu jsme naočkovali my,“ komentuje tajemník Úřadu městské části Praha-Klánovice Petr Vilgus, který pokládá akci za velký úspěch.

Cíl pomoci lidem

S nápadem zorganizovat takovouto akci, jíž předcházelo očkování lidí nad 80 let stejným způsobem, přišel místostarosta MC Praha-Klánovice Jiří Bek, který je vzděláním lékař chirurg. Považoval za nutné lidem v této době usnadnit přístup k očkování, aniž by museli dojíždět do center v jiných částech města a vystavovat se tak potenciálnímu nebezpečí nákazy například v hromadné dopravě.

,,Očkování je samozřejmě hrazeno pojišťovnou. Administrativní část, seznamy lidí, aby vše bylo v registru, tam svoji roli sehrála paní starostka, která dala vše dohromady a obvolala lidi,“ popsal Bek proces organizace.

K informování obyvatel využili představitelé městské části Klánovický zpravodaj, do kterého navíc vložili leták, aby zajistili, že se o akci lidé opravdu dozvědí. ,,Motivací nám především bylo, abychom lidem pomohli,“ dodává Bek.