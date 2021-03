K očkování se zapsalo skoro 175 tisíc učitelů, jde o naprostou většinu

Praha K očkování se dosud přihlásilo 174 600 učitelů a dalších pracovníků ve školství. První dávku vakcíny dostalo 62 413 z nich. Výsledky ve středu na jednání sněmovního školského výboru představil šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Podle údajů od počátku epidemie testy potvrdily koronavirus u 45 800 pedagogů a dalších zaměstnanců škol. V nemocnicích skončilo 841 učitelů a 31 zemřelo. „Pedagogy a pracovníky ve školství můžeme považovat za třetí nejrizikovější povolání z hlediska nákaz,“ uvedl Dušek.

Tři čtvrtiny školských pracovníků s potvrzeným koronavirem se pravděpodobně nakazily v práci. Na konci druhého březnového týdne mělo covid 3682 učitelů a dalších zaměstnanců.

Na tisícovku pedagogů a vychovatelů tak připadá zhruba 21 pozitivně testovaných. Dosud se covid potvrdil u 259 školských pracovníků na tisícovku. Celkem 84 procent nakažených tvořily ženy, bylo jich asi 38 400. Podle Duška tak i data ukazují na feminizaci ve školství.

Učitelé patří mezi skupiny, které se očkují přednostně. Registrovat se mohou od konce února. Zatím jich to udělalo 174 800. „Je to velké číslo. Pedagogů je kolem 180 000 až 190 000. Naprostá většina projevila zájem o očkování. Běží už rezervace termínů. Systém se rozjel,“ řekl šéf ÚZIS.

Rezervaci termínu dostalo 93 424 zapsaných. Na prvním očkování bylo 62 413 lidí. Na konkrétní datum zatím čeká 81 239 vyučujících a dalších zaměstnanců.



Podle některých členů výboru je očkování pomalé. Kritizují také to, že se u učitelů nepostupuje podle věku od nejstarších k nejmladším. „Otázka očkování pedagogických pracovníků je přesně ta, jak zmatečně řešíme jednotlivé věci. Máme princip od nejstarších k nejmladším, který má logiku. Když ale začneme očkovat učitele, neřekneme, že to má být od nejstarších. Očkujeme je ‚kdo dřív přijde, ten dřív mele‘,“ řekl Bohuslav Svoboda (ODS). Podle něj je nedodržování věkového pořadí hrubá chyba.

Experti na modelování vývoje situace spočítali, že při očkování striktně podle věku postupně od nejstarších obyvatel jsou ztráty na životech nejmenší. Podle odborníků by se tak mělo od upřednostňování profesí ustoupit a vakcínu by měli dostat nejdřív senioři.



„Není to souboj pedagogové versus starší lidé. Je to paralelní věc, která jde za prioritou bezpečného otevření škol,“ uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Míní, že kvůli návratu školáků do lavic a zasaženosti učitelské profese nákazou dává přednostní očkování smysl. Řekl, že senioři vakcínu Astra Zeneca odmítali. Zmínil také to, že školy dostaly pokyn, aby se nejdřív očkovali učitelé nad 55 let.