Testování ve školách pro děti zdravotníků? Bylo by vhodné, aby se začalo, řekl Hamáček

Praha Ústřední krizový štáb dnes doporučil ve školách otevřených pro děti zdravotníků a členů integrovaného záchranného systému začít s testováním na covid-19, jak bylo na přelomu února a března připraveno pro návrat školáků do lavic, řekl novinářům předseda ÚKŠ Jan Hamáček (ČSSD). Záměr podle něj projedná ve čtvrtek vláda.

Otázku testování podle něj otevřeli na jednání štábu hejtmani. „Shodli jsme se, že v situaci, kdy do nich chodí děti, testy máme nakoupené a ministerstvo školství má metodiku testování, že by bylo vhodné, aby v těchto školách testování začalo,“ uvedl Hamáček. Ústřední krizový štáb to doporučil, rozhodne kabinet.



Vláda v únoru počítala s postupným návratem dětí do škol od začátku března. Kvůli nárůstu počtu potvrzených případů koronaviru kabinet plány přehodnotil a spolu se zpřísněním řady opatření v Česku zavřel kompletně školy, mateřské školky i dětské skupiny. Vnitro kvůli původnímu plánu testování nakoupilo 3,6 milionu testů, některé se však v posledních týdnech využily pro jiné účely.



Otevřené školy mohou využívat zdravotnické organizace, hasiči, bezpečnostní sbory, školy, různé úřady, Česká pošta a další doručovací firmy, distributoři energií a tepla nebo společnosti zajišťující odvoz a zpracování odpadu. V pondělí kabinet rozhodl, že do škol mohou docházet i děti starostů. Kapacity musí magistrát a krajské úřady zajistit z rozhodnutí vlády.