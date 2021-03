Ministerstvo zdravotnictví nedoporučilo změnit interval mezi dávkami vakcíny proti covidu

Praha Ministerstvo zdravotnictví na základě analýzy očkovacího týmu nedoporučilo upravit interval mezi první a druhou dávkou vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech. Na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Česká vakcinologická společnost minulý týden navrhla interval upravit, u očkovacích látek Comirnaty od Pfizer/BioNTech a Moderna může podle ní být až šest týdnů. V současné době je u Comirnaty druhý termín přidělovaný zhruba po 21 dnech a u Moderny po 28 dnech. U AstraZeneca by měl zůstat interval 12 až 13 týdnů.



Pokud by Česká republika interval prodloužila na téměř šest týdnů, mohla by v příštích třech týdnech naočkovat první dávkou vakcíny o 180 000 lidí více, řekl Blatný. Podle informací od očkovacího týmu by to ale následně znamenalo, že by na přelomu dubna a května nebyl dostatek očkovacích látek na podání druhé dávky pro všechny, doplnil. „To znamená, že bychom jenom problém posunuli,“ poznamenal ministr. Detailní jednání k záležitosti se podle něj uskuteční v pátek.



Celkem bylo od počátku očkování loni v prosinci v Česku podáno přes 1,2 milionu dávek vakcín, přičemž obě potřebné dávky má zatím téměř 329 000 lidí. V Česku žije 10,7 milionu obyvatel.

Téměř 395 000 dávek dostali podle dostupných dat ministerstva lidé starší 80 let, z nich téměř 139 000 má očkování ukončené druhou dávkou. Na věkovou skupinu sedmdesátiletých připadá 272 000 podaných dávek a na šedesátníky 109 000 dávek. V Česku se začalo očkovat 27. prosince. Podle vládní očkovací strategie mají senioři dostat vakcínu přednostně. Je u nich totiž vyšší riziko vážného průběhu nemoci a úmrtí. V Česku se přednostně očkují také učitelé, zdravotníci, záchranáři a pracovníci kritické infrastruktury.