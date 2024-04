Soud začal řešit podvod století za 2,4 miliardy. Okradených jsou tisíce

Na počátku to přitom znělo jako pohádka: vložené peníze zhodnotíme nejméně o 30 procent na světových burzách v USA, Evropě i Asii. K tomu ale podle policie vůbec nedošlo. Ortinský žádné obchodování neprováděl.

„Ve skutečnosti téměř veškeré peněžní prostředky klientů měly být použity v rozporu s jejich správou. Zástupci společnosti investiční činnost podle našich závěrů nevykonávali a peněžní prostředky klientů měli použít pro svoji spotřebu, především k nákupu nemovitostí, luxusních vozidel a zboží,“ stojí v návrhu na podání obžaloby, kterou podali policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Jasné Ponziho schéma

Systém, jakým Ortinský zbohatl, policie popsala jako klasické „letadlo“, tedy pyramidový model nazývaný též Ponziho schéma. Jde o nelegální obchodování, kdy výdělek straších účastníků pochází především z náboru nových vkladatelů.

Systém roste a funguje do doby, dokud noví účastníci přibývají. Jakmile se nábor zpomalí nebo zastaví, systém se zhroutí a „letadlo“ spadne. O peníze ale přicházejí jen řadoví účastníci, naopak těm na vrcholu pyramidy a zakladatelům systému zůstávají značné zisky.

A v případě Ortinského šlo skutečně o miliardové hodnoty: policie mu zabavila či obstavila majetek v hodnotě 1,3 miliardy korun. Šlo o luxusní domy v pražských Holešovicích, Horních Měcholupech nebo přímo v Novém Městě v centru Prahy. Kromě toho přišel i o vozy Ferrari, Maserati a Bentley, dále zlaté cihly, šperky nebo hodinky Rolex. Dalších 990 milionů korun korun bylo zablokováno na účtu firmy J.O. Investment, kterou Ortinský podle policie k podvodům využíval.

Mamince mercedes

Pomáhali mu při tom dva společníci, taxikáři Petr Šorfa a Martin Hromada. Oběma hrozí šestileté vězení. Jakub Ortinský může jít do vězení na osm let. Z praní špinavých peněz je obžalována i Ortinského matka Jitka, která je policistka. Do podvodného systému svého syna údajně nebyla zapojena, ale podle policistů o podvodech svého syna věděla a sama od něj dostávala peníze, z nich si koupila například luxusní mercedes. Dokonce k investování u Ortinského přesvědčila svého nadřízeného. Ten však – na rozdíl od ostatních – na vkladu vydělal.

Mezi těmi, kteří prodělali a vložené peníze se jim nevrátily, je i řada známých osobností. V seznamu poškozených jsou například známí sportovci, třeba technický ředitel fotbalové asociace ČR Erich Brabec, který dřív hrával za Spartu nebo Slavii, někdejší fotbalový mládežnický reprezentant Aleš Čermák, bývalý fotbalový záložník a reprezentant Martin Hašek, skokan na lyžích Pavel Ploc nebo hokejista a olympionik Dušan Salfický.

Tisíce věřitelů

Na podvody Jakuba Ortinského se přišlo už v roce 2019, kdy banky upozornily Finanční analytický útvar, že skrze ně putují stamilionové částky, které ale končí skrze účet firmy J. O. Investment na účtu Jakuba Ortinského. Ukázalo se, že Ortinský svou firmu sice zaregistroval u ČNB, ale ta měla oprávnění nabízet investiční služby jen neveřejně, maximálně 20 lidem a pro uzavřený okruh rodinných příslušníků, příbuzných a známých.

Když celá věc vyšla najevo, do insolvenčního řízení přihlásilo své pohledávky celkem 3 879 věřitelů. Policie však nezajistila majetek a věci v hodnotě celé škody, kterou měl Ortinský způsobit. Zhruba 1,1 miliardy se nikdy nenašlo. Je tak zřejmé, že všechny pohledávky uspokojeny nebudou.

Policisté ukončili vyšetřování u v říjnu 2021. Spisový materiál má 60 tisíc stran. Další roky se ale nic nedělo, neboť předseda trestního senátu Kamil Kydalka se dlouho seznamoval se spisem, aby nakonec oznámil, že odchází do předčasného důchodu.

Kauzu po něm převzal soudce Lukáš Svrček. Ten nařídil celkem sedm týdnů, kdy chce kauzu projednávat. Líčení rozplánoval až do letošního listopadu, kdy by mohl padnou rozsudek. Vyslechnout bude třeba přibližně sedm desítek svědků.