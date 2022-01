Miliardář a antivaxer jsou falešné nálepky, říká kandidát na Hrad Janeček. Téma ‚první dámy‘ je reprodukční zdraví

Lidovky.cz: Představil jste poměrně rozsáhlý program. Jak to jde dohromady s funkcí prezidenta, která stojí mimo exekutivu?

KJ: Ano, ale v dnešní kritické době je prezident extrémně vlivová funkce. Důležitý je apel. Aby mnoho lidí ve svých hlavách chtělo změnu. Exekutiva pak bude následovat, politiky to donutí racionálně a smysluplně dělat to, co si přejí lidé. Abychom dokázali měnit politickou kulturu a společnost, to je primárně na lidech. Tato cesta musí jít zdola, politici tomu nesmí bránit. Současnou vládu vnímám jako dveře otevřené reformám. Aby lidé ale změny zdola chtěli prosadit, je potřeba motivovat a inspirovat. A právě k tomu je funkce prezidenta nejdůležitější. Proto jdu do toho, za standardních okolností bych do toho nešel.