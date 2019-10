Údajná oběť sexuálního napadení v církvi podala trestní oznámení na Duku. Je spoluzodpovědný, tvrdí

PRAHA Muž, kterého podle jeho vyjádření v devadesátých letech zneužíval duchovní dominikánského řádu, podal trestní oznámení na pražského arcibiskupa Dominika Duku, tehdejšího představeného řádu. Oběť sexuálního napadení tvrdí, že nejvyšší český církevní hodnostář je spoluodpovědný za případy zneužívání, protože trestné činnosti nezabránil. Informoval o tom Jan Rozek z organizace Pro čistou církev, která obětem sexuálního zneužívání v církvi pomáhá. Duka se k případu nebude vyjadřovat.

„Kardinál může být zodpovědný za nezabránění trestné činnosti a za nadržování a napomáhání pachatelům unikat před vyšetřováním a spravedlivým procesem,“ uvádí se podle Rozka v trestním oznámení.

Duka byl v letech 1986 až 1998 nejvyšším představeným v dominikánském řádu. Tehdy šestnáctiletého mladíka údajně zneužíval na počátku 90. let v dominikánském klášteře v Praze duchovní, který byl v roce 1994 vysvěcen na kněze. Oběť o případu tehdy informovala představeného. Tím byl Duka, který médiím již dříve potvrdil, že případ před 25 lety řešil.

„Ten pachatel, kterého Dominik Duka osobně znal a přijímal ho do řádu, mě atakoval pod pohrůžkami, bolestivě, a to jsem tehdy s Dominikem Dukou osobně řešil. On o těch trýznivých, velice bolestivých atacích toho člověka věděl, ale nevěřil jim,“ ocitoval muže server Seznam Zprávy. Duchovní byl podle oběti v roce 2006 souzen církevním soudem poté, co jej ze sexuálního zneužívání obvinili další lidé. Verdiktu se nedočkal, zemřel v roce 2007.

Kardinál Duka dříve uvedl, že mladíka i duchovního konfrontoval. Byl ale v patové situaci, protože to bylo „tvrzení proti tvrzení“. Jeho mluvčí Romuald Štěpán Rob dnes serveru sdělil, že je Duka plně připraven spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. I s ohledem na mlčenlivost se ale nebude k dosud neuzavřenému případu vyjadřovat.

Dominikáni podezírají šest lidí

Muž po policii podle Rozka žádá, aby prošetřila závažné případy sexuálního zneužívání v minulosti i kardinálův přístup k obětem i pachatelům zneužívání až po současnost. „Oběť v kauze zneužívání v dominikánském řádu dále uvádí, že se kardinál Duka opakovaně nepravdivě vyjadřoval v médiích o průběhu a vyšetřování závažných případů sexuálního zneužívání v římskokatolické církvi v České republice,“ uvedl zástupce organizace Pro čistou církev.

Česká dominikánská provincie v dubnu uvedla, že dominikáni podezírají asi šest lidí ze svých řad, kteří se v 90. letech a v prvním desetiletí 21. století mohli dopustit sexuálního zneužívání. Činy se ve většině případů týkaly osob starších 18 let, v jednom případě byla oběť mladší 15 let. V případech, kdy se proti pachatelům sešlo dost svědectví, byl s nimi zahájen církevněprávní proces, který směřoval k pozastavení jejich kněžské činnosti a k izolaci od dalších potenciálních obětí. Světský trestněprávní proces nebyl v žádném z těchto případů zahájen.