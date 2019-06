Papež schválil změnu znění Otčenáše. Do pokušení nás uvádí Satan, ne Bůh, zdůvodnil svůj krok

Papež František schválil změnu znění modlitby Otčenáš. Překlad se ale prozatím týká jen italštiny. Namísto fráze „... a neuveď nás v pokušení“ bude platný výraz „... nedopusť, abychom podlehli pokušení“. Nad změnami českého překladu zatím visí otazníky.

Pozměněná italská verze Otčenáše se objeví ve třetím vydání Římského misálu, liturgické knihy, která obsahuje doprovodné texty pro mše v římskokatolické církvi. Papež otevřel změnu překladu už před dvěma lety.

„Není to dobrý překlad, protože hovoří o Bohu, který svádí k pokušení. Ten, kdo podléhá pokušení, jsem však já sám; on mě do pokušení netlačí. To Otec nedělá; Otec ti pomáhá okamžitě vstát. Do pokušení nás uvádí Satan, je to jeho působiště,“ řekl papež František pro italskou stanici TV2000.

Křesťané na celém světě se učí základní křesťanskou modlitbu Otčenáš zpaměti. Změna ale prozatím nemá absolutní podporu. Britští katolíci například již sdělili, že modlitbu v angličtině měnit nebudou. Nejasný je i osud českého překladu. Před rokem podle zdroje LN arcibiskup Dominik Duka vyjádřil změnám podporu. „S logikou změn primas český souhlasí,“ řekl LN zdroj. Přijetí ale není v jeho pravomoci.

„Návrhy na změny v liturgii jsou v kompetenci Liturgické komise České biskupské konference (ČBK), pak by je musela schválit ČBK,“ řekl LN katolický kněz Tomáš Halík.

„Bylo by jistě rozumné takový zásah do překladu nejdůležitější křesťanské modlitby probírat i s ostatními křesťanskými církvemi, sdruženými v Ekumenické radě církví. I když změna ustáleného znění by pomohla lépe pochopit smysl této modlitby, já osobně bych se k ní spíš přikláněl, myslím, že v hodně konzervativním prostředí většiny křesťanských církví v Čechách k té změně nedojde,“ vysvětlil Halík.