Utíkají před válkou a bídou. Papež František v Bulharsku vyzval ke vstřícnosti vůči migrantům

Sofia Papež František na úvod své první návštěvy Bulharska v neděli vyzval tamní obyvatele i vládu, aby byli vstřícnější vůči migrantům. Podle papeže by si měli uvědomit, že běženci utíkají před válkou a bídou. Informovala o tom agentura AP. Cílem papežovy třídenní cesty do Bulharska a Severní Makedonie je také zlepšit vztahy s tamními ortodoxními církvemi. Papež v Sofii mimo jiné navštíví uprchlické centrum a odslouží mši.

Papež dorazil do Sofie dopoledne, na letišti ho přivítali mimo jiné apoštolský nuncius, arcibiskup Anselmo Guido Pecorari a bulharský premiér Bojko Borisov. Poté papež zamířil do prezidentského paláce, kde před zástupci vlády mimo jiné prohlásil, že by Bulhaři neměli zavírat oči ani srdce těm, „kteří klepou na jejich dveře“. Migranti podle něj utíkají před válkou, konflikty a hroznou chudobou, aby našli „bezpečí a příležitost“.



Bulharská středopravá vláda zastává odmítavý postoj k migrantům, prosazuje například zřízení uprchlických center mimo území unie a odmítla se připojit ke globálnímu paktu OSN o migraci.

Papež František, který se po celou dobu svého pontifikátu zasazuje o vstřícnější postoj vůči migrantům, dnes navštíví uprchlické centrum na předměstí Sofie. V něm jsou zejména běženci ze Sýrie a z Iráku.

Na programu má též setkání s pravoslavným patriarchou Neofitem. Nejvyšší představitelé pravoslavné církve v Bulharsku ale předem oznámili, že se nezúčastní modliteb ani bohoslužeb s papežem. Minulý měsíc pravoslavná církev v Bulharsku vysvětlila tento postoj mimo jiné tím, že pozvání pro papeže vydaly státní úřady. Naznačila tak, že jí byla v plánování Františkovy návštěvy přisouzena jen druhořadá role.

Premiér Borisov věnoval papeži několik darů, včetně jednoho kuriózního - dal mu též bulharský jogurt. Borisov to podle AP vysvětlil tím, že se doslechl, že papež poprvé slyšel o Bulharsku jako dítě v rodné Argentině, když mu babička dala bulharský jogurt.

Hlava katolické církve byla naposledy v Bulharsku v roce 2002, tehdy jí byl papež Jan Pavel II.