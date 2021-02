Počet úmrtí s covidem na Karlovarsku dál roste. Jediné krematorium je na hraně kapacity, chybí i rakve

Karlovy Vary Jediné krematorium v Karlovarském kraji zůstává kvůli epidemii koronaviru na hranici kapacit. Před epidemií v něm bylo okolo 200 žehů měsíčně, momentálně jich provedou dvojnásobný počet.

Počet úmrtí s covidem v Karlovarském kraji dál roste a nápor na pohřební služby je velký, ale krematorium je limitováno jednou kremační pecí, řekla jednatelka karlovarského krematoria Irena Fořtová. Dosud eviduje ministerstvo zdravotnictví v kraji už téměř tisíc případů úmrtí s covidem, od začátku roku zemřelo 542 lidí.

Současná situace je podle jednatelky krematoria ještě o něco horší než na podzim. Například za říjen umřelo s koronavirem 117 lidí, žehů museli provést okolo 400. Momentálně jich provádí okolo 430 za měsíc, více než 17 žehů za den jedna pec nezvládne. „Jedeme na doraz. Nejsme schopni více žehů provést, protože ta pec to nedá. Nepomůže mi, když přijmu více zaměstnanců,“ řekla Fořtová.

Obdobný problém už museli řešit na začátku roku v největším krematoriu v zemi v Ostravě, které je jediné v jednom z nejlidnatějších krajů. Přestože krematorium jelo na maximum, nestačilo to na zpopelnění zesnulých, kterých bylo v posledních měsících zhruba o 60 procent více než za běžného stavu. Ostravské krematorium proto muselo přistavět dodatečné chladicí zařízení a přidalo dva mrazicí kamiony. Některé zesnulé muselo převážet jinam.



V Karlovarském kraji počet úmrtí roste, na leden jich připadá 283, od února jich eviduje ministerstvo již 259. Za letošek je zhruba 56 procent všech dosud zaznamenaných úmrtí v kraji spojovaných s koronavirovou nákazou.

Na převážení zesnulých do jiných zařízení nemá karlovarské krematorium kapacity. „Řešíme to tak, že než sem jakákoli pohřební služba přijede, musí zavolat. My jim řekneme, jakou máme aktuální kapacitu. Tímto způsobem to řešíme dnes a denně, jinak to nejsme schopni zařídit,“ uvedla Fořtová.

Doba mezi úmrtím pacienta a kremací se tedy výrazně prodlužuje. „Volají nám sem rozčílení lidé, myslí, že jsme neochotní, ale bohužel to nemůžeme uspíšit,“ uvedla Fořtová.

Kvůli velkému náporu nemá karlovarské krematorium také dostatek vybavení, jako jsou rakve nebo pytle na zesnulé. „Bojujeme s dodavateli. Ti si stěžují, že nemají dřevo ani zaměstnance. Objednám si 50 rakví a přivezou mi jich 20 a jsem ráda. Je to týden co týden,“ řekla Fořtová.



Pokud by krematorium pořídilo nové mrazicí boxy, těla by se podle jednatelky pouze více hromadila. Řešením by bylo koupení nové kremační pece, tu by ale musel pořídit magistrát Karlových Varů, který vlastní budovu krematoria včetně vybavení.

S nárůstem počtu lidí s covidem se potýkají v kraji i nemocnice. Ačkoli některé pacienty převážejí do covidových center a ostatních nemocnic mimo kraj, denně přijímají desítky dalších. Jsou na hranici kapacit.

Od jarního začátku epidemie se v Karlovarském kraji nakazilo koronavirem 33 763 lidí. Uzdravilo se již 26 442 z nich. V přepočtu na 100 000 obyvatel onemocnělo dosud 11 458 lidí, což je momentálně páté nejvyšší číslo mezi kraji.