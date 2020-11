Jednání koaliční rady je zrušené, sejdou se jen Babiš a Hamáček

Praha Jednání koaliční rady, která měla probírat navýšení přídavků na děti, změny daní a rozpočet, se ve čtvrtek ruší. Sdělil to úřad vlády. Sejít by se měli jen premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš a vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček. Kdy by se měla schůzka uskutečnit, není zatím jasné.

Babiš: Situace stále není dobrá, rozvolňovat se musí s rozmyslem Ve vládní koalici panuje napětí kvůli rozdílným názorům na rušení superhrubé mzdy a daňové změny, hlasování o rozpočtu ve sněmovním rozpočtovém výboru i podobě navýšení přídavku. ANO prosazuje Babišův návrh na zrušení superhrubé mzdy a daň z příjmu 15 a u vysokých výdělků 23 procent. ČSSD podporuje Hamáčkův návrh se zdaněním 19 a 23 procent a zvýšením daňové slevy na poplatníka z 24 840 na 30 000 korun. Sociální demokraté také v rozpočtovém výboru nehlasovali pro doporučení, aby Sněmovna schválila rozpočet na příští rok, který jí vláda předložila. Dopady zrušení superhrubé mzdy a daňových změn neobsahuje.

Babiš navrhl Senátu nově kompenzace obcím a krajům, zároveň vyzval ke zrušení vyšší slevy na poplatníka Shoda není ani na podobě navýšení přídavků na děti. Dohoda je sice na zvednutí dávky o 26 procent, ale už ne na tom, kolik dětí by ji mohlo pobírat. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) prosazuje, aby na dávku dosáhly rodiny s příjmem pod 3,4 či 3,6násobek životního minima. Podle ministryně Aleny Schillerové (za ANO) by příjmová hranice pro přidělení podpory měla zůstat na nynějším 2,7násobku minima. Stát vyplácí měsíčně přídavek 500, 610 a 700 korun podle věku dítěte. Pokud aspoň jeden z rodičů pracuje, jsou částky o 300 korun vyšší. Podle návrhu by se mělo od ledna poskytovat 630, 770 a 880 korun. V rodinách s pracujícím rodičem by to pak bylo zas o 300 korun víc, tedy 930, 1070 a 1180 korun.