Vláda řeší zrušení zákazu prodeje o některých svátcích, lidovci radí opak

„Je to ve všech vyspělých zemích v západní Evropě, v mnoha těchto zemích je dokonce zákaz prodeje ve velkých obchodních centrech i v neděli,“ řekl předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Určitě načteme pozměňovací návrh, aby byla ujednocena otevírací doba u velkých obchodů na všechny státní svátky,“ řekl i ministr životního prostředí Petr Hladík.

Poslanci ODS Pavel Staněk a Jan Bureš chtějí odstranit zmatek v tom, kdy musí být některé obchody zavřené. Zákon zakazuje prodejnám nad 200 metrů čtverečních prodávat na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít obchody otevřeno do 12:00.

Zákaz se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích.

Vláda jedná i o dětském ombudsmanovi

Vláda jedná o zřízení dětského ombudsmana. Ochránce práv dětí by měl agendu vykonávat nezávisle na ombudsmanovi. Po rozšíření působnosti ombudsmana o povinnosti národní lidskoprávní instituce by se veřejný ochránce práv nesoustředil jen na objasňování jednotlivých případů porušení práv a jejich nápravu, ale také na systematický sběr informací, jejich vyhodnocování a zpracovávání.

Novela zákona o státní službě, kterou má také na stole vláda, počítá s tím, že koordinaci státní služby by nově měl na starosti místo ministerstva vnitra úřad vlády. Státní tajemníky by nově místo vlády měl jmenovat i odvolávat nejvyšší státní tajemník. U zaměstnanců ve služebním poměru by nemělo být v budoucnu nutné provádět pravidelné služební hodnocení.

Ministři se sešli po jednání Sněmovny. Tisková konference je předběžně nahlášena na 17:00.