Spor o svátky: poslanci řeší, jak ukončit zmatek s otevírací dobou obchodů. Hlavně to sjednotit, zní nejčastěji

Zákonodárci z lavic ODS Jan Bureš a Pavel Staněk by zákaz maloobchodního prodeje u sedmi ze 14 státních svátků zrušili úplně. „Úprava zasahuje do svobody podnikání a klade na podnikatele další omezení, jež není nezbytné,“ uvedli poslanci v důvodové zprávě materiálu. Celkovým zrušením by tedy zároveň učinili přítrž zmatkům, kdy zákaz platí a kdy ne.

Podle jiných ale klíčovým principem není to, zda si nakoupíte, či nikoliv, ale fakt, že ve středu tento týden nebudou mít pracovní volno zdaleka všichni zaměstnanci, zatímco příští týden jejich velká část ano.