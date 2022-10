Jednání o Hladíkovi bylo živější, ale nedramatizoval bych to, říká Bělobrádek

Lidovky.cz: Jste z výsledku jednání celostátního výboru překvapen?

Nejsem překvapen. Všichni jsme čekali, jak to Petr Hladík vysvětlí. Myslím, že to vysvětlil poměrně dobře, proto tady také byla jasná většina, která podpořila usnesení. Jasně nám řekl, že není obviněn a že k tomu není žádný důvod. Podání vysvětlení je standardní postup, který podávají lidé běžně. Ostatně politikům se to stává poměrně často, ale neznamená to, že jsou vyšetřovaní. A tím je to v této fázi vyřešeno.

Lidovky.cz: Pan ministr Jurečka na brífingu uvedl, že Hladíka podpořila výrazná většina výboru. Tedy ne všichni. Vyjádřil někdo z výboru podporu vám?

O tom vůbec nebyla řeč.

Lidovky.cz: Ale spekulovalo se o tom, že byste mohl být novým kandidátem na ministra životního prostředí po Petru Hladíkovi vy. Nemluvil jste o tom s nikým?

Samozřejmě že ne. Celou dobu jsem říkal, že to jsou spekulace a že musíme počkat na dnešní jednání. Má kandidatura by přišla v úvahu jen v okamžiku, kdyby se Petr Hladík nominace vzdal. K tomu nedošlo. Kandidatura byla potvrzena, proto jsou spekulace liché.

Lidovky.cz: Byl jste ale připraven vzít kandidaturu, kdyby se jí Petr Hladík vzdal.

Ne, já bych ji zvážil.

Lidovky.cz: Jak probíhalo jednání celostátního výboru?

Petr Hladík nám podal vysvětlení celé situace, řekl, že není obviněn. Paní státní zástupkyně Petra Lastovecká vydala prohlášení, že už nikdo další v této kauze obviněn nebude. To znamená, že situace je uzavřená. Petr Hladík jasně řekl, že si není vědom, že by se dopustil ničeho protizákonného. Není tedy žádný důvod, aby nominace, která byla dána, nepokračovala.

Lidovky.cz: Jaká byla atmosféra?

Svým způsobem byla samozřejmě daleko živější než v jiných případech. Na druhou stranu, zažil jsem mnoho desítek jednání celostátního výboru a nemyslím si, že by toto mimořádně vybočovalo z některých situací, které zkrátka přináší politický život. Takže bych to nedramatizoval. Samozřejmě tam byly různé připomínky, debatovali jsme o usnesení. V tomto směru to bylo standardní. Nezvyšoval se tam hlas, nedošlo k ničemu nestandardnímu.