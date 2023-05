Děti přestávají brát drogy a utíkají na mobily a sociální sítě, říká Vobořil

„Děti změnily životní styl,“ zamýšlí se Vobořil nad důvody poklesu zájmu dětí o drogy. „Tráví na mobilu, na sociálních sítích až čtyři hodiny denně. A je tomu tak stejně v Česku i v dalších evropských státech. Existují na to studie například u šestnáctiletých dětí.“

Pozitivní je, že i konzumace alkoholu mezi dětmi v Evropě klesá. „V tom je Česko stále na špici, patří mezi nejhorší v Evropě. Konzumace tabáku mezi dětmi je už také v ČR na klesající křivce, ale u alkoholu máme největší dluh.“ Přitom je podle některých studií pití alkoholu až 114krát více smrtící než třeba marihuana.

Legalizace marihuany by se podle něj v Česku mohla prosadit. „Doufám, že zvítězí rozum. Věřím, že si to vysvětlíme i s tou konzervativnější částí současné koaliční vlády, která se stále obává toho, když se hovoří o jakémkoliv rozvolnění.“

„Snažím se jim vysvětlit, že nejde o rozvolnění,“ argumentuje Vobořil. „Prohibice prostě nefunguje a naopak z preventivního hlediska je mnohem lepší regulovaný trh. Že země, které to provedly dobře, například Kanada nebo dlouhodobě Nizozemsko, konzumaci drog omezily.“

Legalizace by přinesla 10 miliard

„A projevuje se to právě u nejrizikovější skupiny, kterou jsou děti a mladiství. Křivka tam klesá a je výrazně nižší než v České republice,“ říká Jindřich Vobořil.

Represe se podle něj ukázala jako nefunkční. „Osa policie - trestní řízení - soud je rigidní. Prodej konopí tlačí do nelegálního trhu, kde se vyskytují lidé, kteří se nezajímají o následky.“

„Pokud naopak trh překlopíme do legální části, kde budou zodpovědnější prodejci, má stát mnohem více účinných nástrojů kontroly. A ukazuje se, že tohle dobře funguje. Například v tabáku, alkoholu a nakonec v zahraničí i v konopí. Takže proč by to nefungovalo v České republice?“ ptá se národní protidrogový koordinátor.

Podle něj je škoda, že se legalizace nestala součástí konsolidačního balíčku. „S ekonomy jsme to počítali. Samozřejmě, že peníze nejsou to podstatné, jde nám hlavně o prevenci rizik. Ale kdyby se nám do legálního prostředí podařilo překlopit 50 procent trhu s konopím, tak jenom na DPH a na spotřební dani by to mohlo do rozpočtu přinést sedm miliard korun.“

„V Kanadě se jim to podařilo. A kdybychom hovořili až o 70 procentech trhu, tak už jsme na částce kolem 10 miliard. A k tomu nepočítám to, že část lidí se pohybuje v současnosti na černém trhu i pracovně. Neplatí daně, zdravotní a sociální pojištění. Takže při legalizaci by to byl další zdroj možných příjmů,“ myslí si Jindřich Vobořil.

Proč zakazovat HHC?

V závěru Rozstřelu pak národní protidrogový koordinátor hovořil o tom, zda má smysl v tuto chvíli zakázat na trhu dostupné HHC, jež svými účinky připomíná konopnou klasiku. Zákaz zřejmě přijde ze strany ministerstva zdravotnictví.

To s největší pravděpodobností od července se rozšíří seznam návykových látek právě o hexahydrokannabinol, tedy HHC. Tato látka se dá pořídit například v automatech. Prodejci o látce získávané z konopí tvrdí, že nejde o THC, ale nabízí podobný zážitek.

„Já rozumím panu ministru zdravotnictví, že něco musí udělat,“ připouští Vobořil. „V tuto chvíli nemá žádný řádný nástroj, aby s tím něco dělal a aby látka nebyla dostupná dětem. Já navrhuji nástroj, který by znamenal přísnou kontrolu (zákon o legalizaci marihuany). Ministerstvo ale na seznam HHC i tak umístí. Když ale legalizace projde Sněmovnou, což bych chtěl, tak pak HHC může být znovu legální a bude podléhat přísné kontrole.“

„Mimochodem v tomto ohledu vytýkám ne ministrovi zdravotnictví, ale prodejcům HHC, že tuto látku umístili do automatů a byla všude dostupná. Navíc nikdo nekontroluje, jestli se to nedostane do rukou lidem do 18 let,“ uzavírá Vobořil.

