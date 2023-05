Tato zkušební doba byla součástí milosti, kterou recidivistovi udělil v roce 2017 bývalý prezident Miloš Zeman. Do března o jejím případném porušení rozhodoval on, dnes už to má v rukou jeho nástupce Petr Pavel.

„O splnění či porušení podmínky, pod kterou byla udělena milost Jiřímu Kajínkovi, bude rozhodovat prezident,“ uvedla pro Lidovky.cz hradní mluvčí Markéta Řeháková.

To potvrzuje také právník Jaroslav Ortman. „Kdyby spáchal nějaký trestný čin, tak by to musel přezkoumat orgán, který mu podmínku dal.“

Zeman už ale ve funkci není, současná hlava státu tak tuto pravomoc po svém předchůdci „zdědila“.