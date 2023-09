Prověrky minulosti soudců už ne, říká šéf Ústavního soudu Baxa. „Je zázrak, že justice reformy i omyly přežila“

Dotyční potom mohou na soudce tlačit. Jestli nebudeš rozhodovat tyhle věci tak, jak my chceme, zveřejníme, co jsi tehdy dělal.

Ke své minulosti Baxa říká, že medializovaný případ mladíka, kterého soudil za opuštění republiky, je opravdu jediný.

Lidovky.cz: Kauza okolo doktora Fremra ukázala, že se o minulost soudců veřejnost velmi zajímá.

Je to určitě velké poučení. Můžeme cítit znepokojení, že procedury výběru ústavních soudců nefungují úplně dobře, že to aktéři mohli pojmout důkladněji. Ale platí, že v dalších nominacích tomu už bude určitě věnovaná větší pozornost. A to nejen pana prezidenta a Senátu, ale i třeba veřejnosti. Je třeba o kandidátech hovořit a nasvítit je ze všech stran – nejen odborné kompetence, ale i osobní integritu a hodnotové postoje. Poučení z té kauzy podle všeho přesahuje výsledek, že se jeden právník nestal ústavním soudcem.

Lidovky.cz: Měla by se dělat kontrola spisů soudců, kteří působili před rokem 1989 v justici?